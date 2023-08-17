Apple, iOS 17 ile ilk etapta sunulmayacak özellikleri açıkladı

Apple, iOS 17'yi sunmaya hazırlanıyor. Beta sürecinde olan yeni sürüm içinse yeni bir açıklama yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:54
Apple, iOS 17 ile ilk etapta sunulmayacak özellikleri açıkladı
Abone Ol google-news

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone serisi ile tanıtması beklenen iOS 17 hakkında gelişmeler devam ediyor. Şirket tarafından yapılan yeni açıklamaya göre iOS 17 sunulduğunda hemen sunulmayacak bazı özellikler var. Burada spesifik olarak hemen sunulması beklenmeyen özellikler arasında AirDrop aktarımı karşımıza çıkıyor. 

BİRKAÇ ÖZELLİK HEMEN SUNULMAYACAK

AirDrop kapsama alanından çıksanız bile hem siz hem de alıcı kişi iCloud hesamında oturum açtığında, paylaşılan içerik internet üzerinden güvenli ve yüksek kalitede aktarılıyor.

Bir diğer hemen gelmeyecek özellik 'Günlük' oluyor. 

Günlük, “Günlük, özel anları düşünüp yeniden yaşamanın yeni bir yolunu sunuyor. Hayatınızdaki önemli olaylar veya günlük aktivitelerle ilgili düşüncelerinizi not alın. Tüm kayıtlarınızı fotoğraflar, müzikler, ses kayıtları ve daha pek çok şeyle ayrıntılandırın. Önemli anları işaretleyin ve yeni fikirler edinmek veya yeni hedefler belirlemek için daha sonra tekrar gözden geçirin.” olarak açıklanıyor. 

Ortak Apple Music Çalma Listeleri de ilk etapta çıkmayacak özelliklerden biri.


Apple iOS 17 Apple iOS 17 ekran mesafesi özelliği Apple iOS 17'nin ilk beta sürümü Apple iOS 17 ne zaman sunulacak

İlgili Haberler

iOS 17'nin en çok tartışılacak yeniliği olabilir mi?

iOS 17'nin en çok tartışılacak yeniliği olabilir mi?
Apple yeni iOS 17 ile göz sağlığına odaklanıyor: Ne sunacak?

Apple yeni iOS 17 ile göz sağlığına odaklanıyor: Ne sunacak?
Yıllardır Android'de olan özellik iOS 17 için yolda! Devrim değil

Yıllardır Android'de olan özellik iOS 17 için yolda! Devrim değil

En Çok Okunan Haberler