Apple, iOS 17 ile ilk etapta sunulmayacak özellikleri açıkladı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:54

Güncelleme: 17.08.2023 - 13:54

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone serisi ile tanıtması beklenen iOS 17 hakkında gelişmeler devam ediyor. Şirket tarafından yapılan yeni açıklamaya göre iOS 17 sunulduğunda hemen sunulmayacak bazı özellikler var. Burada spesifik olarak hemen sunulması beklenmeyen özellikler arasında AirDrop aktarımı karşımıza çıkıyor.

BİRKAÇ ÖZELLİK HEMEN SUNULMAYACAK

AirDrop kapsama alanından çıksanız bile hem siz hem de alıcı kişi iCloud hesamında oturum açtığında, paylaşılan içerik internet üzerinden güvenli ve yüksek kalitede aktarılıyor.

Bir diğer hemen gelmeyecek özellik 'Günlük' oluyor.

Günlük, “Günlük, özel anları düşünüp yeniden yaşamanın yeni bir yolunu sunuyor. Hayatınızdaki önemli olaylar veya günlük aktivitelerle ilgili düşüncelerinizi not alın. Tüm kayıtlarınızı fotoğraflar, müzikler, ses kayıtları ve daha pek çok şeyle ayrıntılandırın. Önemli anları işaretleyin ve yeni fikirler edinmek veya yeni hedefler belirlemek için daha sonra tekrar gözden geçirin.” olarak açıklanıyor.

Ortak Apple Music Çalma Listeleri de ilk etapta çıkmayacak özelliklerden biri.