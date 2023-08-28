iPhone 14 ve iPhone 15: Beklenen değişiklikler neler?

iPhone 15 serisinin tanıtımını yapılacak. iPhone takipçileri ise şimdiden iPhone 14'ten iPhone 15'e geçilir mi diye soruyor. İşte beklenen değişiklikler:

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:52
iPhone 14 ve iPhone 15: Beklenen değişiklikler neler?
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Apple'ın iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 modellerini bir aydan kısa bir süre içinde tanıtması bekleniyor. Bu seneki pro modelleri mevcut iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine göre önemli değişiklikler ve yükseltmelerle gelecek.

Aynı şekilde yeni modeller de geçen yılın temel modellerine göre ciddi değişiklikler getirecek. Bu nedenle şimdiden kullanıcılar iPhone 14'ten iPhone 15'e geçilir mi diye soruyor. Bu sorunun cevabı gelmesi beklenen yirmiden fazla yükseltme ve değişiklikte yatıyor olabilir.

iPHONE 14'TEN iPHONE 15'E GEÇİLİR Mİ?

Donanımhaber'in hazırladığı karşılaştırmada iPhone 14 serisi ve iPhone 15 serisi kıyaslanıyor.

iPhone 15 Pro modelleriyle ilgili yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir devam eden söylentiler ışığında ortaya pek çok bilgi ve detay çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman, DSCC'den Ross Young, Apple analisti Ming-Chi Kuo ve diğerleri gibi güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre yeni nesil iPhone 15 Pro’lar için beklenen tüm özellikleri bir araya getirdik.

Bu bilgilerin bazıları doğrulanmış olsa da bazıları için durum söylentiden ibaret olabilir. Yine de kafalarda genel bir tablo oluşturmak için aşağıdaki karşılaştırma tablosu faydalı olabilir.

 

iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max
90° kenarlı cerrahi sınıf paslanmaz çelik kasa Hafif kavisli kenarlara sahip hafif titanyum kasa
2,17 mm ekran çerçeveleri 1,55 mm ekran çerçeveleri
7,85 mm kalınlık 8,25 mm kalınlık
Sessiz anahtarı Eylem Düğmesi
Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) USB-C bağlantı noktası (20Gb/s ila 40Gb/s)
3x'e kadar optik zoom özellikli telefoto kamera 6x'e kadar optik yakınlaştırma özellikli Periscope telefoto kamera (yalnızca iPhone 15 Pro Max)
ƒ/1.79 geniş açılı kamera ƒ/1.7 geniş açılı kamera
LiDAR tarayıcı Daha verimli LiDAR tarayıcı
A16 Bionic çip (5nm) A17 Bionic çip (3nm)
OLED ekran sürücü çipi (40nm) Daha fazla güç verimliliği sağlayan OLED ekran sürücü çipi (28nm)
6GB bellek 8GB bellek
U1 çip (90nm) Yeni nesil ultra geniş bant çip (7nm)
Qualcomm X65 modem Qualcomm X70 modem
Wi-Fi 6 bağlantısı Wi-Fi 6E bağlantısı
Qi kablosuz şarj desteği Qi2 kablosuz şarj desteği
Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği
27W kablolu şarj desteği 35W kablolu şarj desteği
128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri
Gümüş, altın, uzay siyahı ve koyu mor renk seçenekleri Gümüş, uzay siyahı, gri ve lacivert renk seçenekleri
Beyaz 1m USB-C - Lightning şarj kablosu Renk uyumlu 1,5 m USB-C - USB-C örgülü şarj kablosu
999 dolar ve 1.099 dolardan başlayan fiyatlar 1,099 dolar ve 1,199 dolardan başlayan fiyatlar

Benzer durum iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için de geçerli durumda. Halihazırda bu modeller için oldukça fazla bilgi ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla beklentiler şekillenmiş diyebiliriz. Temel iPhone 14 modellerinin aksine iPhone 15 ve 15 Plus'ta en dikkat çeken deteya elbette Dinamik Ada'nın gelişi olacak. Ancak bunun yanında yaklaşık bir düzine kadar değişiklik de bulunacak.

iPhone 14 vs iPhone 15
iPhone 14 ve iPhone 14 Plus iPhone 15 ve  iPhone 15 Plus
90° kenarlı havacılık ve uzay sınıfı alüminyum kasa Hafif kavisli kenarlara sahip havacılık sınıfı alüminyum kasa
Parlak cam arka kısım Buzlu cam arka kısım
"Çentik" TrueDepth kamera düzeni Dinamik Ada
7,79 mm kalınlık 7,81 mm kalınlığında
Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) USB-C bağlantı noktası (480Mb/s)
12 megapiksel kamera 48 megapiksel kamera
ƒ/1,5 geniş açılı kamera ƒ/1.7 geniş açılı kamera
A15 Bionic çip A16 Bionic çip
OLED ekran sürücü çipi (40nm) Daha fazla güç verimliliği sağlayan OLED ekran sürücü çipi (28nm)
U1 çip (90nm) Yeni nesil ultra geniş bant çip (7nm)
Qualcomm X65 modem Qualcomm X70 modem
Wi-Fi 6 bağlantısı Wi-Fi 6E bağlantısı
Qi kablosuz şarj desteği Qi2 kablosuz şarj desteği
Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği
27W kablolu şarj desteği 35W kablolu şarj desteği
Gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, sarı, mor ve (PRODUCT) RED renk seçenekleri Gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, sarı ve mercan pembesi/turuncu renk seçenekleri
1m USB-C - Lightning şarj kablosu Renk uyumlu 1,5 m USB-C - USB-C örgülü şarj kablosu

Son olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleriyle birlikte iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin 12 Eylül Salı günü tanıtılması bekleniyor. Apple’ın tanıtımdan sonra cihazları 22 Eylül tarihinde piyasaya süreceği söyleniyor. Ek olarak standart iPhone 15 için fiyat artışı hakkında hiçbir şey duymadık ve bu nedenle Apple'ın iPhone 15 ile aynı 799 dolar başlangıç fiyatına sadık kalmasını umuyoruz.


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