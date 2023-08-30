iPhone 15'in tanıtılacağı tarih açıklandı!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:34

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:34

Teknoloji devi Apple, yeni ürünlerini tanıtacak olan sonbahar etkinliğini duyurdu. Etkinlik, 12 Eylül tarihinde düzenlenecek ve "Wonderlust" sloganıyla gerçekleştirilecek. Bu etkinlik kapsamında Apple, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin yanı sıra yeni iPhone 15 serisini de resmi olarak duyuracak.

Etkinlikte beklentilere göre dört farklı iPhone modeli tanıtılacak:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPHONE 15, iPHONE 15 PLUS, iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO MAX'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri, iddialara göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in özelliklerini büyük ölçüde devralacak. Bu modellerde A16 Bionic çip, Dynamic Island teknolojisi ve 48 MP kamera gibi özellikler bulunacak. Ayrıca, yeni renk seçenekleri ve USB-C şarj özelliği de sunulacak.

Öte yandan, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri daha fazla yeniliğe sahip olacak.

Bu modellerde yer alacak özellikler ise şunlar:

A17 Bionic çip: 3 nanometre işlemci teknolojisi ile akıllı telefonlardaki ilk çip.

3 nanometre işlemci teknolojisi ile akıllı telefonlardaki ilk çip. Programlanabilir düğme: Sessiz anahtarının yerini alacak ve işlevi programlanabilir olacak.

Sessiz anahtarının yerini alacak ve işlevi programlanabilir olacak. Titanyum çerçeve: Daha hafif bir malzeme olan titanyum, paslanmaz çeliğin yerini alacak.

Daha hafif bir malzeme olan titanyum, paslanmaz çeliğin yerini alacak. Yenilenen tasarım: İnce çerçeveler ve hafif kavisli kenarlar ile daha modern bir görünüm.

İnce çerçeveler ve hafif kavisli kenarlar ile daha modern bir görünüm. USB-C şarj portu: Lightning portunun yerine geçecek olan USB-C şarj portu.

Lightning portunun yerine geçecek olan USB-C şarj portu. Pil ömrü iyileştirmeleri.

Periscope yakınlaştırma lensi (sadece iPhone 15 Pro Max modelinde).

Yeni renk seçenekleri: Altın ve mor renklerin yerine yeni gri ve lacivert renkler.

Altın ve mor renklerin yerine yeni gri ve lacivert renkler. Daha yüksek depolama kapasitesi.

Daha yüksek başlangıç fiyatı: 1099 $ ve 1199 $ olarak belirlendi.

Apple ayrıca iPhone'u Lightning konnektöründen USB-C'ye taşıyarak, bu konuda sektör standardını benimseyen bir adım atmış olacak. Ayrıca, Apple'ın deri iPhone kılıflarının yeni bir dokuma kumaş versiyonuyla değiştirileceği söylentiler arasında.

Etkinlikte Apple Watch'un en son sürümleri olan Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin de tanıtılması bekleniyor. Bu yeni modellerde daha hızlı işlemcilerin yer alması ve titanyum Ultra modelinde daha koyu renk seçenekleri sunulması bekleniyor. Ayrıca, manyetik tokalı dokuma naylon bir kordonun da tanıtılacağı iddia ediliyor.

Apple'ın sonbahar etkinliği, Türkiye saati ile 20.00'da gerçekleşecek.