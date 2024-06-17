Apple en ince iPhone ve MacBook için çalışmalara başladı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 12:13

Güncelleme: 17.06.2024 - 12:13

Apple, eylül ayındaki büyük etkinliğine hazırlanırken, geçen hafta iOS 18 ve diğer tanıtımlarını gerçekleştirdi. Yeni çıkan bazı bilgilere göreyse Apple en ince iPhone, MacBook ve akıllı saatleri için çalışmalarını yapıyor. Hatta söylenene göre bu cihazları 2025 yılında göreceğiz.

APPLE EN İNCE iPHONE'U TANITMAYA HAZIRLANIYOR

Apple, özellikle iPhone ile ilkleri başarmıştı. Ancak yıllar içinde sunulan bazı özellikler Android cihazların gerisinde kalmaya başladı. Eskiyen özellikleri yeni getiren Apple, iPhone'larda eskisi kadar inovatif olmayan özellikler sunmasıyla eleştirilirken, yeni gelen bilgilere göre en ince iPhone için çalışmalar başladı.

Apple, geçen aylarda tanıttığı iPad Pro aslında bu çalışmaları başlattığını gözler önüne sermişti. Yeni tanıtılan iPad Pro, Apple'ın en ince ürünü olarak lanse edildi ve bunun diğer cihazlara da geleceği söylendi.

Apple, incelik ve taşınabilirlik açısından yeni bir standart belirmek istiyor olabilir.

Gazeteci Mark Gurman'a göre iPhone 17, Apple'ın tanıttığı en ince iPhone'lardan biri olacak. Ancak elbette bunlar iddia. Yani doğrulanmış ya da resmiyet kazanmış olmasa da beklentiler ve raporlar bu yönde.