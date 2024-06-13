iOS 18 ile Apple'ın en çok eleştirilen özelliğine çözüm

Apple, iPhone'larda pil ömrününün çok iyi olmadığıyla ilgili epey eleştiri alıyor. Yıllar içinde bu durumu güncellese de istenilen pil ömrü halen sunulmuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:42
iOS 18 ile Apple'ın en çok eleştirilen özelliğine çözüm
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Apple, iOS 18 ile gelecek yenilikleri kısa bir süre önce duyurdu. iPhone kullanıcıları pek çok yapay zeka özelliğine kavuşacak. Bunun yanında yıllardır eleştirilen pil ömrüne yönelik de bir adım atılacak. Apple, iOS 18 ile pil ömrünü korumak için şarj limiti önerisinde bulunacak.

iPHONE'LAR İÇİN YENİ ŞARJ LİMİTİ ÖNERİLERİ

Kullanıcıların alışkanlıklarına göre pilin ömrünü koruması için öneriler sunulacak olan yeni güncelleme aktarıldığı kadarıyla iPhone 15 serisi ve sonrasını kapsayacak. Yani daha eski iPhone'lar için bu özellik gelmiyor.

Yalnızca iPhone 15 serisine gelmesinin nedeni ise cihazın yüzde 80'nin üzerinde şarj olmasını önleyen bir ayarın bulunması. iOS 18 ile bu artarak, yüzde 85, yüzde 90 ve yüzde 95 şarj limiti seçeneği de gelecek. 

Bunların yanında aynı zamanda iOS 18 ile kullanıcının en uygun şarj olma limitini belirlemesi için de öneriler sunuluyor.


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