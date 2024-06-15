Karısı silinen mesajları buldu... Adam Apple'a 6,5 milyon dolarlık dava açtı!

Yayınlanma: 15.06.2024 - 11:41

Güncelleme: 15.06.2024 - 11:41

Bir İngiliz iş insanı, Apple’ı 5 milyon sterlinlik (yaklaşık 6,5 milyon dolar) bir tazminat davası açarak, şirketin silinen mesajlarla ilgili şeffaf olmamasının eşinin ihanetini ortaya çıkardığını ve boşanmasına neden olduğunu iddia ediyor.

MESAJLAR AİLE iMAC'İNDE BULUNDU

The Times’a göre, adı açıklanmayan orta yaşlı adam, seks işçilerine gönderdiği mesajları iPhone’undan silmişti.

Ancak, bu mesajlar aileye ait iMac bilgisayarında hala erişilebilir durumdaydı.

Adam, evliliğinin son yıllarında seks işçilerine yöneldiğini ve iPhone’daki iMessage uygulaması üzerinden onlarla iletişim kurduğunu belirtti. Mesajları sildikten sonra eşinin bu mesajları aile iMac’inde bulduğunu söyledi.

YANILTICI MESAJ SİSTEMİ

The Times’a konuşan iş adamı, “Size bir mesajın silindiği söylendiğinde, onun silindiğine inanmakta haklısınız” dedi.

“Eşim için oldukça acı verici ve hala oldukça taze bir durum. Çok acımasız bir şekilde öğrenmiş oldu. Eğer onunla mantıklı bir şekilde konuşabilseydim ve bu durumu böylesine acımasız bir şekilde öğrenmeseydi, belki hala evli olabilirdim” diye ekledi.

Adam, Apple’ın mesajlaşma sisteminin yanıltıcı olduğunu ve silinen mesajların diğer bağlı cihazlarda hala bulunabildiğini iddia etti: “Bence tüm bunlar Apple’ın bana mesajlarımın silindiğini söylediği ama aslında silinmediği için oldu. Mesaj, ‘Bu cihazdaki mesajlar silindi’ deseydi, bir ipucu olurdu, ya da ‘Bu cihazdaki mesajlar sadece silindi’ demesi daha da iyi olurdu.”

'APPLE BU DURUMU KULLANICILARINA SÖYLEMİYOR'

Adam şimdi boşanma ve yasal masraflar nedeniyle kaybettiği 5 milyon sterlini geri almak için Apple’a karşı yasal işlem başlatıyor.

Londra’daki Rosenblatt hukuk firmasından avukat Simon Walton, “Apple, kullanıcılarına gönderdikleri ve aldıkları mesajların ne olduğuna ve özellikle sildiklerinde ne olduğuna dair net bir bilgi vermedi” dedi.

“Birçok durumda, iPhone kullanıcılara mesajların silindiğini söylüyor ancak gördüğümüz gibi bu doğru değil ve yanıltıcı çünkü diğer bağlı cihazlarda hala bulunabiliyorlar - bu Apple’ın kullanıcılarına söylemediği bir şey” diye ekledi.

Walton, “Benzer sorunları yaşamış diğer Apple müşterileriyle de iletişime geçmek isterim” dedi.