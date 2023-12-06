Apple eski yerine geri döndü; yine 3 trilyon dolar!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 20:44

Güncelleme: 06.12.2023 - 20:44

Apple, ilk olarak 2022 yılının ocak ayında 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Bunu başaran ilk şirket olan teknoloji devi, 2023'te piyasa değerini kaybetmeye başlamıştı. Haziran ayında tekrar 3 trilyon dolara ulaşan Apple, aralık ayına kadar 3 trilyon doların altında kaldı.

Apple Insider tarafından yapılan habere göreyse Apple hisseleri yüzde 2 artış gösterdi ve değerlenerek 3 trilyon dolarlık değerine yükseldi.

Apple, değerlenmeleri özellikle ürün tanıtımları sonrasında yaşıyor. Örneğin, haziran ayında Vision Pro, sonrasında ise eylül ayında yeni iPhone 15'ler ile değer kazanmıştı.

Yeni bildirildiği kadarıyla iPhone 15 serisi satışa sunulduktan üç ay sonra gelirler düştü. Apple'ın geliri son çeyrekte düşüş gösterdi ve 89.5 milyar dolar oldu.