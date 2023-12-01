Apple iPhone fiyatlarına zam yaptı: Yeni iPhone fiyatları ne kadar?

Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:48

Güncelleme: 01.12.2023 - 17:48

ABD'li teknoloji devi Apple'ın akıllı telefon serisi iPhone'lar Türkiye'de yükselen dolar kuru nedeniyle bir kez daha zamlandı. Peki yeni iPhone fiyatları ne kadar? iPad fiyatları ne kadar? Apple Watch fiyatları ne kadar?

İPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Apple dün gece resmi internet sitesinde sattığı bütün iPhone modellerine zam yaptı. Yeni iPhone fiyatları ise şöyle:

iPHONE 15 FİYATLARI

iPhone 15 128 GB - Eski fiyat: 49.999 TL - Yeni fiyatı: 53.999 TL

iPhone 15 256 GB - Eski fiyat: 53.999 TL - Yeni fiyatı: 58.499 TL

iPhone 15 512 GB - Eski fiyat: 61.999 TL - Yeni fiyatı: 66.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB - Eski fiyat: 56.999 TL - Yeni fiyatı: 61.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB - Eski fiyat: 60.999 TL - Yeni fiyatı: 66.499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB - Eski fiyat: 68.999 TL - Yeni fiyatı: 74.999 TL

iPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB - Eski fiyat: 43.999 TL - Yeni Fiyat: 47.499 TL

iPhone 14 Plus 128 GB - Eski fiyat 49.999 TL - Yeni fiyat: 53.999 TL

İPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 128 GB - Eski fiyat: 36.999 TL - Yeni fiyat: 39.999 TL

iPhone 13 256 GB - Eski fiyat: 40.999 TL - Yeni fiyat: 44.499 TL

iPhone 13 512 GB - Eski fiyat: 48.999 TL - Yeni fiyat: 52.999 TL

YENİ APPLE WATCH FİYATLARI NE KADAR?

iPhone'ların yanı sıra Apple akıllı saat serisi Apple Watch'lara da zam yaptı. Apple Watch Series 9'un fiyatı 16 bin 299 TL oldu. Apple Watch Ultra 2'nin ise 42 bin 999 TL'ye çıktı.