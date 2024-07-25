Apple Haritalar için tarihi beta süreci başladı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 14:54

Güncelleme: 25.07.2024 - 14:54

Apple'ın ilk kez web üzerinden kullanımı için çalışmalar başlatıldı. Apple'ın mobil cihazlarında sunduğu hizmet, Mac ve iPad cihazlarda Safari ve Chrome tarayıcıları ve Windows cihazlarda kullanılacabilecek.

APPLE HARİTALAR DİĞERLERİNDE DE KULLANILABİLECEK

Apple, uygulamanın web üzerinden kullanılması için başlattıkları bu sürecin henüz beta olduğunun altını çizdi. Uygulamanın sevilen ve kullanılan özelliklerinden olan Bak ve Gez özelliği gibi pek çok özellik önümüzdeki dönemde Haritalar'a eklenecek.

İngilizce olarak kullanılabilen Apple Haritalar'a beta.maps.apple.com adresi üzerinden erişilebiliyor.