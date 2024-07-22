Apple'ın iOS 17.6'yi iOS 18 öncesi yayınlaması bekleniyor

Apple, iOS 17.6'yı yakında yayınlamayı planlıyor. iOS 18 öncesi son sürüm olması beklenen yeni güncelleme neler sunacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:50
Apple'ın iOS 17.6'yi iOS 18 öncesi yayınlaması bekleniyor
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Apple'ın en sorunlu sürümlerinden biri olan iOS 17, çok fazla güncellemeyle kullanıcılara sunuldu. Her güncelleme sürümünde farklı bir modelde sorun çıkartan iOS 17'lerdeki sorunların iOS 18 ile tamamen ortadan kalkması bekleniyor. Ancak bundan önce Apple iOS 17.6'yı sunacak.

APPLE, iOS 17.6 GÜNCELLEMESİNİ YAYINLAYACAK

Apple'ın iOS 17.6'sında hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri bizleri karşılayacak. Söylenene göre burada herhangi bir yenilik sunulmayacak. 

Bu güncellemede gelen tek yeni özellik Apple TV uygulamasının olması bekleniyor. Buradaki yenilik ise MLS canlı yayınları için küçük klipler sağlamak olacak. Canlı yayınları kaçıran kullanıcılar, karşılaşmaların kısa özetlerini izleyecekler.


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