Apple, hatalı MacBook Pro klavye tasarımı için 50 milyon dolar ödeyecek

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:06

Apple, kullanıcılarının ısrarlı şikayetlerinden sonra hatasını kabul ediyor ve dizüstü bilgisayarlarında yaşattığı sorunlar için ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Apple, bir süredir kelebek klavye tasarımı nedeniyle kullanıcıların tepkisini toplamış ve şirkete toplu bir dava açılmıştı. Kullanıcılar ilk zamanlar cihazlarının inceliği ve klavyelerinin hassasiyetinden memnun kalsalar da kısa süre içinde bazı harflerin çalışmaması sorunuyla karşılaştılar. Yaşanan klavye sorunu toplu bir davaya neden oldu.

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Sözcü'nün Reuters’ın haberinden aktardığına göre, Apple ile bu sorun için bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma, 2015’ten 2019’a kadar belirli MacBook, MacBook Air ve MacBook Pro modellerini satın alan müşterileri kapsıyor.

Anlaşmanın şartlarına göre, birden fazla klavye değiştirmek zorunda kalan kullanıcılar 395 dolara kadar, bir klavye değiştirmek zorunda kalan kullanıcılar 125 dolara kadar ve yalnızca tek bir anahtarı değiştirmek zorunda kalan kullanıcılar 50 dolara kadar ödeme alabilir. Ayrıca, sorundan etkilenen kullanıcılar önümüzdeki dört yıl boyunca ücretsiz klavye onarımlarından yararlanabilecek.