Apple istihdamda yavaşlamaya geçiyor

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 13:17
<p><strong>Apple</strong>'ın gelecek yıl için işe alımları ve şirket içindeki bazı ekipler için yapılması öngörülen harcamaları azaltacağı belirtildi. Teknoloji devi bu adımıyla <strong>Microsoft</strong>, <strong>Google</strong>, <strong>Tesla</strong> ve<strong> Facebook</strong> gibi şirketlere katılıyor.</p>

Apple'ın gelecek yıl için işe alımları ve şirket içindeki bazı ekipler için yapılması öngörülen harcamaları azaltacağı belirtildi. Teknoloji devi bu adımıyla Microsoft, Google, Tesla ve Facebook gibi şirketlere katılıyor.

<p>Apple ekonomideki olası sıkıntılarla baş edebilmek için gelecek yıl işe alımları ve harcamalardaki artışı yavaşlatmayı planlıyor.</p> <p><em>Bloomberg’te yayınlanan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre</em>, dünyanın en değerli şirketi konumunda olan <strong>Apple</strong> bu adımı ile <strong>Meta Platforms</strong> ve <strong>Tesla</strong> gibi işe alımları yavaşlatan <strong>Amerikan şirketleri</strong> arasında girmiş olacak.</p>

Apple ekonomideki olası sıkıntılarla baş edebilmek için gelecek yıl işe alımları ve harcamalardaki artışı yavaşlatmayı planlıyor.

Bloomberg’te yayınlanan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, dünyanın en değerli şirketi konumunda olan Apple bu adımı ile Meta Platforms ve Tesla gibi işe alımları yavaşlatan Amerikan şirketleri arasında girmiş olacak.

<p><strong>Microsoft, Amazon, Google</strong> gibi yavaşlamaya giden Silikon Vadisi devlerine <strong>Apple</strong>’ın da katılması <strong>ABD ekonomisi</strong>nin resesyona gireceğine dönük endişeleri kuvvetlendirdi.</p>

Microsoft, Amazon, Google gibi yavaşlamaya giden Silikon Vadisi devlerine Apple’ın da katılması ABD ekonomisinin resesyona gireceğine dönük endişeleri kuvvetlendirdi.

<p>Geçtiğimiz ay<strong> ABD Merkez Bankas</strong>ı'nın (<strong>Fed</strong>) enflasyonla mücadele etmek amacıyla <strong>1994 yılından bu yana en sert faiz artışı</strong>nı gerçekleştirmesi ve bu eğilimin devam edeceğine dönük işaretler piyasalardaki resesyon endişelerini yükseltmişti.</p>

Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele etmek amacıyla 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmesi ve bu eğilimin devam edeceğine dönük işaretler piyasalardaki resesyon endişelerini yükseltmişti.

<p>Apple hisseleri yavaşlama haberlerinin etkisiyle eksiye geçerek 1,6 düşüşle <strong>147,6 dolarda</strong> işlem görüyor. Apple konu ile ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.</p>

Apple hisseleri yavaşlama haberlerinin etkisiyle eksiye geçerek 1,6 düşüşle 147,6 dolarda işlem görüyor. Apple konu ile ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

<p>Haberde söz konusu kararın şirketteki tüm birim etkilemeyeceği belirtilirken, <strong>Apple’ın hala agresif bir ürün tanıtım takvimi</strong> planladığı ifade edildi.</p>

Haberde söz konusu kararın şirketteki tüm birim etkilemeyeceği belirtilirken, Apple’ın hala agresif bir ürün tanıtım takvimi planladığı ifade edildi.

<p>Geçtiğimiz haftalarda<strong> Amazon</strong>, <strong>Tesla</strong>, <strong>Google</strong> ve <strong>Microsoft</strong> gibi şirketlerin benzer şekilde yavaşlamaya gittiğine dönük haberler de piyasaları etkilemişti.</p> <p>Apple, Facebook gibi şirketler şimdilik işleri daraltmaktan bahsetmezken bu şirketler şuanda sadece işe alım oranını azalttığını açıkladı. Ancak bazı şirketler daralmaya işaret eden radikal adımlar da atıyor.</p> <p><em>Microsoft, geçen hafta yeniden yapılanmanın bir parçası olarak bazı pozisyonları ortadan kaldırdığını açıkladı.</em></p>

Geçtiğimiz haftalarda Amazon, Tesla, Google ve Microsoft gibi şirketlerin benzer şekilde yavaşlamaya gittiğine dönük haberler de piyasaları etkilemişti.

Apple, Facebook gibi şirketler şimdilik işleri daraltmaktan bahsetmezken bu şirketler şuanda sadece işe alım oranını azalttığını açıkladı. Ancak bazı şirketler daralmaya işaret eden radikal adımlar da atıyor.

Microsoft, geçen hafta yeniden yapılanmanın bir parçası olarak bazı pozisyonları ortadan kaldırdığını açıkladı.

apple tesla microsoft google işe alım harcama

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler