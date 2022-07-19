Apple istihdamda yavaşlamaya geçiyor
Apple ekonomideki olası sıkıntılarla baş edebilmek için gelecek yıl işe alımları ve harcamalardaki artışı yavaşlatmayı planlıyor.
Bloomberg’te yayınlanan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, dünyanın en değerli şirketi konumunda olan Apple bu adımı ile Meta Platforms ve Tesla gibi işe alımları yavaşlatan Amerikan şirketleri arasında girmiş olacak.
Geçtiğimiz haftalarda Amazon, Tesla, Google ve Microsoft gibi şirketlerin benzer şekilde yavaşlamaya gittiğine dönük haberler de piyasaları etkilemişti.
Apple, Facebook gibi şirketler şimdilik işleri daraltmaktan bahsetmezken bu şirketler şuanda sadece işe alım oranını azalttığını açıkladı. Ancak bazı şirketler daralmaya işaret eden radikal adımlar da atıyor.
Microsoft, geçen hafta yeniden yapılanmanın bir parçası olarak bazı pozisyonları ortadan kaldırdığını açıkladı.
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