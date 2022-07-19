Apple istihdamda yavaşlamaya geçiyor

Geçtiğimiz haftalarda Amazon, Tesla, Google ve Microsoft gibi şirketlerin benzer şekilde yavaşlamaya gittiğine dönük haberler de piyasaları etkilemişti.

Apple, Facebook gibi şirketler şimdilik işleri daraltmaktan bahsetmezken bu şirketler şuanda sadece işe alım oranını azalttığını açıkladı. Ancak bazı şirketler daralmaya işaret eden radikal adımlar da atıyor.

Microsoft, geçen hafta yeniden yapılanmanın bir parçası olarak bazı pozisyonları ortadan kaldırdığını açıkladı.