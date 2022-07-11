Bu kez zam 'dolardan' değil, Apple'dan: 'En pahalı iPhone 14'ün fiyatı 50 bin TL olabilir' iddiası

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:29

Teknoloji devi Apple’ın, iPhone 14 ailesini tanıtmasına yaklaşık 2 ay kaldı. Eylül ayında kullanıcılarıyla buluşması beklenen yeni iPhone’lar, Covid-19 sonrası küresel ekonomik çalkantıların ve çip krizinin silinmeyen izlerinin gölgesinde tüketiciyle buluşacak.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; bu da milyonlarca adet üretilmesi planlanan cihazların fiyatlarında artışa işaret ediyor.

Ancak bu artış tahmini sadece mevcut şartları göz önünde bulunduran bizlerin ulaştığı bir sonuç değil. 1955’te kurulan ABD’li yatırım firması Wedbush’un kıdemli analistlerinden Dan Ives’e göre Apple; iPhone 14’leri bir önceki nesle göre 100 dolar daha yüksek fiyatla satışa sunmak için hazırlık yapıyor.

100 DOLARLIK ARTIŞ, TÜRKİYE’DEKİ İPHONE FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Görsel: WebTekno

Bu sorunun yanıtı için iPhone 13 ailesinin, yukarıdaki güncel dolar fiyatlarına bakılabilir.

Toplam 4 farklı modeli olan serinin başlangıç modeli olan iPhone 13 mini ile ikinci modeli iPhone 13 arasında 100 dolar; üst segmentin başlangıç modeli iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max arasında da yine 100 dolar fark var.

İki segment arasındaki başlangıç fiyat farkı ise 200 dolar. Ayrıca tüm iPhone 13 modelleri için geçerli olan bir kural daha var: bir üst hafıza seçeneğine ilk artışta fiyatlar 100'er dolar, ikinci ve Pro'larda geçeri üçüncü artışlarda 200'er dolar artıyor.

APPLE'IN DOLAR BAZLI FİYATLARI TL'DEKİ GİBİ DEĞİŞKEN DEĞİL

Apple’ın fiyat politikası dolar bazında hep sabit ilerliyor. Fiyat artışları, ekonomik koşullar sebebiyle Türkiye gibi değişken ekonomilere özgü bir durum.

ABD’de yaşayan bir kişi, yeni iPhone’un 699 dolardan başlayacağını 3 yıl önceden biliyor. iPhone 13 Pro’yu bin dolara alacağını 3 yıl önceden bile biliyor. Apple’ın zam kararı işte bu yüzden önemli.

Yani bu fiyat artışı Türkiye ekonomisine değil, Apple genel merkezine bağlı bir karar.

DOLAR FİYATLARINDAKİ BU FARKLAR TÜRKİYE’YE NASIL YANSIMIŞ?

Görsel: WebTekno

Tüm fiyatlara 1’er TL eklendiğinde; Türkiye’deki tablo daha net görülüyor.

Başlangıç modeli iPhone 13 mini ile iPhone 13 arasında 2 bin TL, üst segment iPhone 13 Pro ile Pro Max arasında 3 bin TL fark var. İki segment arasındaki başlangıç fiyat farkı 7 bin 500 TL.

Ayrıca tüm iPhone 13’lerdeki ilk hafıza artışında 2 bin, ikinci hafıza artışında 4 bib TL fiyat farkı oluşuyor. Pro modellerine özel sunulan son hafıza seçeğinde ise 2 bin 800 TL fiyat farkı oluyor.

Apple, 10 ayda iPhone 13 fiyatlarına 5 kez zam yaptı. Ancak bu zamların sebebi dolar-TL farkıydı.

26 Kasım zammı: 14 bin 999 TL

17 Aralık zammı: 21 bin 499 TL

24 Aralık indirimi: 16 bin 299 TL

8 Mart zammı: 18 bin 999 TL

6 Haziran zammı: 22 bin 499 TL

Türk Lirası'nın dolar karşısında giderek değer kaybetmesi sebebiyle Apple Türkiye’nin aldığı zam kararları, 6 Haziran 2022 tarihli son artışla birlikte en üst model iPhone 13 Pro Max 1 TB’ın fiyatını 41 bin 800 TL’ye kadar getirdi.

TL’nin dolar karşısında dönem dönem yükselişe geçse de uzun süredir çizdiği düşüş grafiği eğer kalıcı olursa bu zamlara yenisi de eklenecek gibi görünüyor.

Özetle; iPhone’ların 50 bin TL seviyesini görmesi için Apple’ın zam yapmasına gerek kalmayabilir. Eğer her şey bugüne kadar olduğu şekilde devam ederse, 50 bin TL’yi görmek işten bile değil.

Sonuç: Apple’ın +100 dolarlık fiyat farkı Türkiye’ye +2000 TL olarak yansıyor. Bu da 'şimdilik.'

1 Ekim 2021 - 6 Haziran 2022 arasındaki dolar kuru yüzde 89 oranında artarken iPhone 13 fiyatları yüzde 87,50 oranında artış gösterdi. Yani Apple, dolar-TL kurunun izini takip ediyor. Bu hesapta 6 Haziran tarihini baz alınmasının nedeni son fiyat artışının o tarihte yapılmış olması.

Günümüz şartlarının değişmeyeceğini ele aldığımız bir senaryoda, en pahalı iPhone modelinin fiyatı 41 bin 800 TL’den maksimum 45 bin 800 TL’ye yükseliyor. Ancak dolar kurundaki ani bir yükselişle birlikte gelecek 100 dolarlık taban fiyat zamlarıyla bu fiyatın 50 bin TL üzerine çıkarması an meselesi.