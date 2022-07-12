Apple yolun sonuna gelen ürünlerini açıkladı

12 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Apple‘ın kullanım ömrünü tamamlamış ve artık eski sayılan ürünlerini eklediği bir nostaljik (vintage) ürün kategorisi mevcut. Şirket, belirli aralıklarla burayı güncelliyor ve listedeki cihazlardan yavaş yavaş desteğini çekmeye başlıyor. Son olarak 9 model daha bu listeye eklendi.



Touch Bar özellikli ilk MacBook Pro için yolun sonu geldi

MacRumors tarafından sızdırılan bilgilere göre Apple, 31 Temmuz’dan itibaren 2016’da piyasaya sürülen Touch Bar’lı ilk MacBook Pro da dahil olmak üzere toplam 9 ürününü nostaljik (vintage) ürün listesine ekleyecek.

13 ve 15 inçlik modelleriyle Ekim 2016‘da vitrine çıkan MacBook Pro, klavyenin üst kısmında yer alan ve dokunmatik kontrolle önemli işlevlerin kullanılmasına izin veren Touch Bar adlı bir yeni bir teknolojiyle geldi. Ancak şirket, belirli bir süre sonra bu özelliği dizüstülerinden -13 inç MacBook Pro hariç- kaldırdı.



ShiftDelete'de yer alan habere göre; Apple’ın son kararı ile Touch Bar’lı ilk MacBook modelleri için yolun sonu geldiğini söylemek mümkün. Zira belirtilen tarihten itibaren ilgili cihazlar nostaljik kategorisine girecek. Ancak yine de 2 yıl boyunca servis hizmeti alabilecekler.

31 Temmuz’dan itibaren vintage sayılacak ürünler;