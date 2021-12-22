Apple'dan iPhone sahiplerine kötü haber

22 Aralık 2021 Çarşamba, 12:00

iPhonesoft'un iddiasına göre, üç iPhone modeli iOS 16'ya güncellenmeyecek. Raporda, iOS 16'nın en az A10 Fusion işlemci gerektireceği de belirtiliyor.

iOS 16 güncellemesini alamayacağı iddia edilen iPhone modelleri ise şöyle:

İŞTE İDDİALARA GÖRE iOS 16'YA GÜNCELLENMEYECEK iPHONE MODELLERİ

*iPhone SE (1. nesil)

*iPhone 6s

*iPhone 6s Plus

iPadOS 16'YI ALAMAYACAK iPAD MODELLERİNİ DE SIRALADILAR

Ayrıca iOS 16 ile birlikte görücüye çıkması beklenen iPadOS 16'nın da iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5. nesil), iPad Pro (2015) gibi iPad cihazlara yüklenemeyeceği öne sürülüyor.