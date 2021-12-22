Apple'dan iPhone sahiplerine kötü haber
ABD'li teknoloji devi Apple'dan kötü haber geldi. Bazı iPhone modelleri için hiç beklenmedik bir şey yapacak. Tartışmalara yol açan yeni kararı sonrası Apple kullanıcıların ne tepki vereceği merak ediliyor.
iPhonesoft'un iddiasına göre, üç iPhone modeli iOS 16'ya güncellenmeyecek. Raporda, iOS 16'nın en az A10 Fusion işlemci gerektireceği de belirtiliyor.
iOS 16 güncellemesini alamayacağı iddia edilen iPhone modelleri ise şöyle:
İŞTE İDDİALARA GÖRE iOS 16'YA GÜNCELLENMEYECEK iPHONE MODELLERİ
*iPhone SE (1. nesil)
*iPhone 6s
*iPhone 6s Plus
iPadOS 16'YI ALAMAYACAK iPAD MODELLERİNİ DE SIRALADILAR
Ayrıca iOS 16 ile birlikte görücüye çıkması beklenen iPadOS 16'nın da iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5. nesil), iPad Pro (2015) gibi iPad cihazlara yüklenemeyeceği öne sürülüyor.
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