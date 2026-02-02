Apple'ın katlanabilir telefonuna yönelik yeni iddialar

Apple'ın katlanabilir ekranlı ilk telefonunu tanıtması bekleniyor. Telefon hakkında bildiğimiz her şey iddialara dayanıyor olsa da telefonun eylül ayında iPhone 18 serisiyle beraber tanıtılması gündemde.

Katlanabilir yapıdaki iPhone'un tasarımına yönelik yeni söylentiler gündeme geldi. MacRumors'un değindiği bu iddialara göre Apple'ın bu ilk katlanabilir telefonu şimdiye kadarki en büyük iPhone bataryasına da sahip olacak. Bu oldukça önemli bir bilgi zira iPhone'lar çıktığı günden bu yana batarya performansı tarafında eleştiriliyor.

Weibo'da Fixed Focus Digital olarak yer alan kullanıcının iddiasına göre Katlanabilir iPhone'da 5.500 mAh batarya olacak. Bu daha önceki iPhone'ların kapasitesinin üstünde. Mevcut olarak en yüksek bataryaya sahip iPhone, 5.088 mAh ile 17 Pro Max.

Daha önce bir başka sızıntı kaynağı Apple'ın telefon için 5.400 ve 5.800 mAh arasında değişen bir pili test ettiğini aktarmıştı.

Telefonun aynı zamanda dikey olarak katlanabilir bir tasarıma sahip olmasının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.