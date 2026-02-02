Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski Google çalışanı şirketi yapay zeka ilkelerini ihlal etmekle suçladı

Eski Google çalışanı şirketi yapay zeka ilkelerini ihlal etmekle suçladı

2.02.2026 19:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Eski Google çalışanı şirketi yapay zeka ilkelerini ihlal etmekle suçladı

Eski Google çalışanı, şirketin 2024'te yapay zekanın silahlar veya gözetim amacıyla kullanılmasını yasaklayan kendi politikalarını ihlal ederek İsrailli firmaya insansız hava aracı (İHA) görüntülerinin analizinde destek verdiğini belirtti.

Washington Post tarafından incelenen gizli federal muhbir şikayetine göre, Google'ın Gemini adlı yapay zeka teknolojisi, İsrail tarafından kullanıldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) Ağustos 2024'te sunulan şikayette yer alan belgelere göre, Google'ın bulut bilişim birimi Temmuz 2024'te İsrail ordusuna ait bir e-posta adresinden müşteri destek talebi aldı. Talepte, hava görüntülerinde İHA'lar, zırhlı araçlar ve askerlerin daha doğru tespit edilmesi için Gemini'nin geliştirilmesine yardımcı olunması istendi.

Belgelerde, Google çalışanlarının bu talebe teknik öneriler sunduğu ve dahili testler yaptığı belirtildi. Şikayette, talebi ileten kişinin, İsrail ordusuyla çalışan İsrailli teknoloji firması CloudEx'te görevli yetkiliyle aynı isimde olduğu iddia edildi.

Şikayette ayrıca Google’ın, federal kayıtlarda da yer alan kamuya açık kendi politikalarıyla çelişerek yatırımcıları ve düzenleyici kurumları yanılttığı, bu şekilde menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği kaydedildi.

"Çifte standart nedeniyle şirketin hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum"

İsminin açıklanmasını istemeyen eski Google çalışanı, "Şirket içinde yapay zeka etik inceleme süreçlerinin ne kadar katı olduğu sürekli vurgulanırdı. Ancak konu İsrail ve Gazze olunca bunun tam tersi oldu. Bu çifte standart nedeniyle şirketin hesap vermesi gerektiğini düşündüğüm için SEC'e başvurdum." ifadesini kullandı.

O dönemde Google'ın kamuoyuna açık "yapay zeka ilkeleri"nde, silah sistemleri veya uluslararası kuralları ihlal eden gözetim faaliyetlerinde yapay zeka kullanımının yasak olduğu vurgulansa da muhbir, verilen desteğin bu ilkelere aykırı olduğunu belirtti.

Google ise iddiaları reddetti. Şirket sözcüsü, söz konusu hesabın yapay zeka hizmetlerindeki kullanım hacminin çok düşük olduğunu iddia ederek, "Genel bir kullanım sorusuna standart destek yanıtı verdik. Ek bir teknik yardım sağlanmadı." açıklamasını yaptı.

Image

Google ve Amazon, Nisan 2021'de, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni kazanmıştı.

Bu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları, hatta sokak ve drone kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft ise Eylül 2025'te bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtların bulunmasının ardından, İsrail Savunma Bakanlığına sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını açıklamıştı.

Google, Amazon ve Microsoft'un bazı çalışanları, şirketlerin İsrail'le yürüttüğü çalışmaları protesto ederken, bu protestoların ardından birçok çalışanın işine son verilmişti.

Daha önce İsrail hükümetiyle yürüttüğü çalışmaların silah veya istihbaratla ilgili hassas askeri faaliyetleri kapsamadığını savunan Google, Şubat 2025'te, yapay zeka politikalarını güncelleyerek teknolojinin silahlar veya gözetim faaliyetlerinde kullanılmayacağına dair taahhütlerini kaldırmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı da Aralık 2025'te Google'ın Gemini yapay zeka teknolojisinin, askeri kullanımını artırmaya yönelik yeni bir girişim kapsamında çalışanlarına sunulan ilk yapay zeka ürünü olduğunu açıklamıştı.

İlgili Konular: #israil #google #Yapay zeka

İlgili Haberler

Isınan dünyada neden bu kadar çok kar yağıyor?
Isınan dünyada neden bu kadar çok kar yağıyor? Kuzey Yarımküre’yi etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı dünya genelinde onlarca can kaybına yol açarken, uzmanlar "Polar Vortex" tehlikesine dikkat çekiyor. İklim krizi gölgesinde yaşanan bu sıradışı hava olayları, küresel sıcaklık rekorlarına rağmen kış koşullarının neden bu kadar yıkıcı olduğunu sorgulatıyor.
Apple kullanıcılarına kritik uyarı: Sakın bu kelimeleri Google'da aratmayın!
Apple kullanıcılarına kritik uyarı: Sakın bu kelimeleri Google'da aratmayın! Forbes'un güvenlik yazarı Zak Doffman, Apple kullanıcılarının Google'da aratırken dikkat etmesi gereken kelimeleri sıraladı. Google'da reklamlı gönderiler üzerinden yapılan siber saldırılara dikkat çeken uzmanlar, Mac bilgisayar sahiplerinin, macOS’un kendi araçlarını kullanmasının daha sağlıklı olacağını söyledi.
2025'te en çok satılan telefon modelleri belli oldu
2025'te en çok satılan telefon modelleri belli oldu Counterpoint Research verilerine göre iPhone 16, 2025 yılında dünya genelinde en çok satan akıllı telefon olurken, Apple ilk 10 modelin yedisini listeye sokarak küresel pazardaki liderliğini güçlendirdi. İşte o liste...