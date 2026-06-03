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Apple'ın uygun fiyatlı bilgisayarı kısa sürede milyonlarca adet sattı

Apple'ın uygun fiyatlı bilgisayarı kısa sürede milyonlarca adet sattı

3.06.2026 19:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple'ın uygun fiyatlı bilgisayarı kısa sürede milyonlarca adet sattı

Apple'ın nispeten uygun fiyatlı olan dizüstüsü olarak piyasaya çıkan MacBook Neo, yeni verilere göre ilk çeyrekte 1,1 milyon adet sattı.
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Apple'ın fiyat performans cihazı olarak tanıtılan MacBook Neo'su satış tarafında beklentileri aşmayı başardı. IDC'nin yayınladığı yeni verilere göre cihaz ilk çeyrekte 1,1 milyon adet satışa ulaştı. Piyasaya çıktığı dönemler kıyaslandığında diğer Mac modellerine göre daha fazla talep gördüğü belirtildi. 

MacBook Neo, 13 inç Liquid Retina ekrana, 2408 x 1506 çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa sahip. Model, tek şarjla 16 saate kadar bir kullanım sunuyor. Alüminyum gövdeye sahip olan cihazın ağırlığı ise 1,22 kilogram olarak açıklandı.

Cihazın Türkiye'deki başlangıç fiyatı 37 bin 999 TL.

İlgili Konular: #apple #MacBook #MacBook Neo

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