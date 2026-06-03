Apple'ın uygun fiyatlı bilgisayarı kısa sürede milyonlarca adet sattı

Apple'ın fiyat performans cihazı olarak tanıtılan MacBook Neo'su satış tarafında beklentileri aşmayı başardı. IDC'nin yayınladığı yeni verilere göre cihaz ilk çeyrekte 1,1 milyon adet satışa ulaştı. Piyasaya çıktığı dönemler kıyaslandığında diğer Mac modellerine göre daha fazla talep gördüğü belirtildi.

MacBook Neo, 13 inç Liquid Retina ekrana, 2408 x 1506 çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa sahip. Model, tek şarjla 16 saate kadar bir kullanım sunuyor. Alüminyum gövdeye sahip olan cihazın ağırlığı ise 1,22 kilogram olarak açıklandı.

Cihazın Türkiye'deki başlangıç fiyatı 37 bin 999 TL.