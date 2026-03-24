Apple'ın yeni WWDC 2026 etkinliği ne zaman gerçekleşecek?

24.03.2026 19:32:00
Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı, yani kısaca WWDC 2026 etkinliği 8 Haziran'da başlayacak ve 12 Haziran'a kadar sürecek.

Apple'ın yeni yazılımsal gelişmelerini duyurduğu WWDC 26 için tarih açıklandı. 8 Haziran'da Apple Park'ta başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak etkinlik 12 Haziran'a kadar devam edecek. Apple'ın bu etkinlikte iOS 27 olarak adlandırılması beklenen yazılımını tanıtması, ve diğer cihazlarda yer alacak yazılımların sunacağı yenilikleri gösterecek. 

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple'ın bu etkinliği oldukça sakin geçecek, yeni ve çarpıcı bir tanıtım gerçekleşmeyecek. 

Etkinlikte, Apple Intelligence'ın yazılımlara nasıl entegre olacağı, sunacağı yenilikler ve kullanıcıların yapabilecekleri anlatılması bekleniyor. Öte yandan şirketin Siri tarafında da yenilikler yapması bekleniyor ve bunun da etkinlikte en azından gösterileceği konuşuluyor.

