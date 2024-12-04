Apple Intelligence ücretsiz sunulacak!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 19:54

Güncelleme: 04.12.2024 - 19:56

Apple, Intelligence için birkaç yıldır çalışıyor ancak ilk kez kullanıcılara 2025 yılında sunulacak. En azından son planlanan tarih bu. Daha önce Apple'ın yapay zeka alanına çok geç girdiği ve bu sebeple geri kaldığı konuşulmuştu. Apple CEO'su Tim Cook bu söylentilere kulak asmıyor ve Apple'ın yapay zeka konusunda hiç de geç kalmadığını düşünüyor.

APPLE YAPAY ZEKASINI ÜCRETSİZ SUNACAK

Cook, bunun dışında Apple Intelligence için ücret talep etmeyeceklerini de söyledi. Bu önemli bir gelişme çünkü yapay zeka tarafında OpenAI imzalı ChatGPT, günlük onmilyonlarca kişiye ulaşıyor ve ücretsiz versiyon da sunuyor. Apple Intelligince'ın ücretli olup olmayacağı tartışmalarına karşılık Cook'un 'ücret talep etmeyeceğiz' açıklaması dikkat çekiyor.

Yapılan röportajda Apple'ın 2017 yılında ürünlerine yapay zeka işlemleri için özel bir Neural Engine yerleştirdiklerine vurgu yapan deneyimli CEO, yapay zeka konusunda geç kalmadıklarının altını çizerek şunları söyledi:

''Yapay zeka ve makine öğreniminin çok büyük bir alan olacağı o zamandan belliydi. Çok sayıda insanı bu alana yönlendirmemiz gerektiği ve bunun ürünlerimiz için yeni bir dönem başlatacağı aşikardı.''

Ayrıca Apple Intelligence'ın hiçbir zaman ücretli olacağına yönelik bir açıklama yapmadıklarını söyleyerek yapay zeka özellikleri için kullanıcılardan para talep edilmeyeceğini belirtti.