Apple, iOS 16.4.1 güncellemesini kullanıma sundu

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 08:30

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 08:30

Apple kısa bir süre önce iOS 16.4 güncellemesini sundu. Güncelleme önemli özellikleri getirmiyordu ancak bazı sorunları çözüyor ve bunun yanında da güvenlik tarafındaki açıkları kapatıyordu.

YENİ SÜRÜM SORUNLARI ÇÖZÜYOR

iOS 16.4 ile de bazı sorunlar gelmişti. Bunları çözmek için Apple, ara bir sürüm daha yayınlamaya karar verdi. iOS 16.4.1 ile temelde hava durumu uygulamasının çalışmaması ve Wi-Fi tarafındaki bağlantı sorunları çözmeye odaklanacağı söylenmişti ancak hava durumu uygulaması için herhangi bir değişiklik şu anlık yok.

Öte yandan iOS 16.4.1 ile iki güvenlik açığını ortadan kaldırıldı.