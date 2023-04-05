iPhone kullanıcılarının sorunları için iOS 16.4.1 yolda

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:56

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 15:56

Kısa bir süre önce iOS 16.4 güncellemesi iPhone kullanıcıları için sunuldu. Güncelleme temelde önemli özellikleri getirmiyordu ancak bazı sorunları çözüyor ve bunun yanında da güvenlik tarafındaki açıkları kapatıyordu.

BAZI iPHONE KULLANICILARI İÇİN YENİ SÜRÜM SORUNLARI ÇÖZECEK

Apple iOS 16'yı yayınladığından beri kullanıcılar önemli bazı sorunlar yaşamaya başladı. Onlarca yenilik olsa da bu sürümde iPhone 11'den iPhone 14'e kadar farklı modellere sahip kullanıcılar sorunlar yaşadı.

iOS 16.4 ile de bazı sorunlar bulunuyor. Bunları çözmek için Apple, ara bir sürüm daha yayınlayacak. iOS 16.4.1 ile temelde hava durumu uygulamasının çalışmaması ve Wi-Fi tarafındaki bağlantı sorunları çözülecek.

Apple cihazlarda özellikle MacBook ve iPhone tarafında Wi-Fi sorunları olabiliyor. Ancak iOS 16.4 sürümünden sonra kullanıcılar, kayıtlı bir kablosuz bağlantı olmasına rağmen şifre tekrar tekrar sorulduğunu bildirdi.

Hatırlatmak gerekirse iOS 16.5 sürümü de yakında gelecek. Bu sürümde de önemli bir özellik sunulmayacak ancak yenilik olarak Siri üzerinden ekran kaydı almak mümkün olacak.