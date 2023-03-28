iPhone kullanıcılarına iOS 16.4'e hemen geçin çağrısı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:27

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 12:28

Apple dün(27 Mart Salı) yeni güncellemesini yayınladı. Bütün cihazları için gerekli güncellemeleri sunan şirket, özellikle iPhone kullanıcılarının güvenlik sorunlarını çözüyor. Konunun uzmanları iOS 16.4'ün hemen güncellenmesi gerektiğini aktarıyor çünkü iPhone kullanıcılarını riske atan 30'dan fazla güvenlik açığının önüne bu güncelleme ile geçiliyor.

iOS 16.4 GÜNCELLEMESİ GÜVENLİK AÇIKLARINI KAPATIYOR

2 GB boyutlarına yakın büyüklükte olan bu güncelleme temelde birkaç yenilik getiriyor.

Apple güncelleme hakkında detayları da burada paylaştı. Aktarıldığı kadarıyla erişilebilirlik tarafıyla ilgili bazı güvenlik sorunları çözülüyor. Üçüncü parti uygulamaların kullanıcının kişisel verilerine ulaşmasına neden olan güvenlik açığı kapatılıyor.

Şirketin belirttiği diğer açıklar ise Neural Engine başta olmak üzere, Takvim, Kamera, CarPlay, Bluetooth, Find My, iCloud, Fotoğraflar, Podcast ve Safari gibi uygulamalar oluyor.

Söylendiği gbi burada bulunan açıklar yeni iOS 16.4 ile kapatıldığı için mutlaka güncellemenin yapılması gerekiyor.