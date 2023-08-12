iOS 17'nin en çok tartışılacak yeniliği olabilir mi?

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:46

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:46

Bir akıllı telefonun ana işlevi, tabii ki arama yapmak ve bu durum iPhone'lar için de farklı değil. Facetime gibi ekstra özelliklerin eklenmesine rağmen, ilk iPhone tüm akıllı telefon çılgınlığını başlattığından beri arama işlevi her zaman aynı kaldı. Ancak Apple’ın en son iOS 17 beta sürümü, “Çağrıyı Bitir” düğmesinin yerini değiştiren ilginç bir tasarım kararı almış gibi gözüküyor.

iOS 17 BETA SÜRÜMÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Chip'te yer alan haberde Apple’ın çok sayıda iPhone kullanıcısının test etmesine izin verdiği en son iOS 17 beta 5, büyük kırmızı aramayı sonlandırma düğmesini yıllardır durduğu ve oldukça mantıklı olan ekranın alt orta kısmından alıyor, küçültüyor ve artık pek işe yaramayan veya cezalandırılmış bir şey gibi sağ alt köşeye ittiği aktarılıyor.

Android dahil çoğu modern telefon, çağrı bitirme düğmesini ekranın ortasında bir konuma yerleştiriyor. Bu değişiklik ile pek çok kişinin yanlışlıkla FaceTime veya tuş takımı düğmelerine basacakları tahmin edilebilir.

Apple henüz bu tasarım değişikliği hakkında bir yorum yapmış değil. Tüm telefonlara gelen yeni güncelleme, bu Eylül ayında, Apple’ın iPhone 15 serisinin ayrıntılarını paylaşacağı sıralarda kullanıma sunulacak. Yeni güncellemede, özelleştirilmiş kişi posterleri, canlı sesli mesaj dökümleri ve görüntülü sesli mesajlar dahil olmak üzere arama işlevine gelen pek çok mantıklı ve eğlenceli özellik bulunuyor.

Ancak çağrıyı bitirme düğmesinde yaşanan bu değişikliğin kalıcı olmayabileceğini de belirtmekte fayda var. CNBC’nin de bildirdiği üzere Apple, 2021’de iOS 15 beta sürümü için Safari’deki tarayıcı çubuğunu uygulamanın üst kısmından aşağıya taşıdı, ancak güncelleme piyasaya sürüldüğünde, çubuk tekrar eski yerine taşınmıştı.