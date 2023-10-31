Apple, iOS 17.2 ile çileden çıkartan soruna odaklanıyor

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:19

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:19

Apple, iPhone'lardaki bazı sorunları çözmesi adına iOS 17.1'i sunmuştu. Ancak spesifik olarak Wi-Fi sorununa odaklanmamış olan Apple, iOS 17.2 ile bunu çözecek. Apple kabul ettiği sorunları güncellemelerle çözmeye çalışıyor. Onlardan biri de iPhone 15'lerdeki aşırı ısınma sorunuydu, ancak kullancıların bildirdiği Wi-Fi bağlantı sorunlarına odaklanılmamıştı.

Ortaya çıktığı kadarıyla iOS 17.1 ile çözülmeyen Wi-Fi bağlantı sorunu, iOS 17.2 ile çözüme kavuşacak.

Kullanıılar ilk olarak iOS 17 güncelleemesiyle Wi-Fi tarafında sorun bildirmeye başladı. Bildirilen sorunlar arasında, bağlantının alakasız bir şekilde kopması ve kopan bağlantının tekrar sağlanamaması var. Düşük Wi-Fi hızı da bildiren kullanıcılar iOS 17.2 ile bu sorunlardan kurtulacak.





