Apple, iOS 17.2 ile çileden çıkartan soruna odaklanıyor

Sorunlarla beraber gelen iOS 17 güncellemesi için sürüm tazelemesi yolda. iOS 17.1 ile çözmediği sorunlara odaklanacak olan Apple, iOS 17.2'de neleri getiriyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:19
Apple, iOS 17.2 ile çileden çıkartan soruna odaklanıyor
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Apple, iPhone'lardaki bazı sorunları çözmesi adına iOS 17.1'i sunmuştu. Ancak spesifik olarak Wi-Fi sorununa odaklanmamış olan Apple, iOS 17.2 ile bunu çözecek. Apple kabul ettiği sorunları güncellemelerle çözmeye çalışıyor. Onlardan biri de iPhone 15'lerdeki aşırı ısınma sorunuydu, ancak kullancıların bildirdiği Wi-Fi bağlantı sorunlarına odaklanılmamıştı. 

Ortaya çıktığı kadarıyla iOS 17.1 ile çözülmeyen Wi-Fi bağlantı sorunu, iOS 17.2 ile çözüme kavuşacak.

Kullanıılar ilk olarak iOS 17 güncelleemesiyle Wi-Fi tarafında sorun bildirmeye başladı. Bildirilen sorunlar arasında, bağlantının alakasız bir şekilde kopması ve kopan bağlantının tekrar sağlanamaması var. Düşük Wi-Fi hızı da bildiren kullanıcılar iOS 17.2 ile bu sorunlardan kurtulacak.



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