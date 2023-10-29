Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:29

Güncelleme: 29.10.2023 - 17:29

Apple, geçtiğimiz ay iPhone 15 Pro modellerini piyasaya sürdü ve bu modellerde önemli değişikliklere gitti. Standart iPhone modelleri aynı tasarıma sahipken, "Pro" modellerinde kenarları daha yuvarlatılmış ve tutması daha kolay hale getirilmiş. Ayrıca, iPhone 15 Pro'da cihazı sessiz veya zil sesine almanın ötesinde ek özellikler sunan özelleştirilebilir bir Eylem Düğmesi ekledi. Yeni düğme sayesinde, yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinizi nasıl kapatacağınızı veya kapatmayı düşünebilirsiniz. Peki iPhone 15 veya iPhone 15 Pro modelleri nasıl kapatılır?

IPHONE 15 VEYA IPHONE 15 PRO MODELLERİ NASIL KAPATILIR?



Yeni iPhone 15 veya iPhone 15 Pro'nuzu kapatmanın iki kolay yolu vardır. Önceki modellerle aynı şekilde çalışır.

Adım 1: İlk olarak, Yan Düğme ve herhangi bir Ses Düğmesi'ne aynı anda basmalısınız.

Adım 2: Düğmeleri basılı tuttuğunuzda, ekranda "Slide to Power Off" (Kapatmak için Kaydır) kaydırıcısını görene kadar bekleyin.

Adım 3: Düğmeleri bırakın ve kaydırıcıyı sola doğru sürükleyin.

Bu basit adımları izleyerek yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinizi kapatabilirsiniz. Ayrıca, iPhone'unuzu Ayarlar uygulamasından da kapatabilirsiniz. Ayarlar > Genel > Kapat yolunu izleyerek, kapatmak için ekrandaki kaydırıcıyı kullanabilirsiniz.