iOS 17'deki yeni mesajlar özellikleri nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:08

Güncelleme: 09.10.2023 - 11:08

iOS 17, son beş yıl içinde piyasaya sürülen iPhone'lar için kullanılabilir ve bir dizi yeni özellik ve geliştirmeler sunuyor. Özellikle Mesajlar uygulamasında yapılan değişiklikler, iletişimi daha kolay ve eğlenceli hale getiriyor.

Peki bu yeni mesajlar özellikleri nasıl kullanılır?

Sesli Mesajlar Artık Metin Halinde

Sesli mesajları dinlemek yerine metin olarak okumayı tercih ediyorsanız, iOS 17 bu ihtiyacınızı karşılıyor. Birisi size sesli bir mesaj gönderdiğinde, bu mesajın altında otomatik bir transkript görüntülenir. Bu sayede mesajları dinlemek zorunda kalmadan içeriklerini hızlıca okuyabilirsiniz. Bu özellik, iletişimi daha erişilebilir hale getiriyor.

Check-In Özelliği

iOS 17'nin Mesajlar uygulamasındaki en ilginç yeni özelliklerden biri "Check-In." Bu özellik, güvendiğiniz bir kişiye tahmini varış zamanınızı paylaşmanıza ve varış noktasına ulaşamamanız durumunda bir uyarı gönderilmesine olanak tanır. Check-In'i kullanmak için:

Bir konuşmada metin giriş kutusunun yanındaki "+" düğmesine dokunun. Seçenekler arasından "Check-In"i seçin. Varış zamanınızı veya bir zamanlayıcıyı özelleştirebilirsiniz. Check-In ayarlandığınızda, belirtilen süre geçtiğinde otomatik olarak bir uyarı gönderilir.

Bu özellik, güvendiğiniz kişilere seyahatinizin güvenliğini takip etme imkanı sunar.

Birden Fazla Filtre ile Arama

iOS 17, Mesajlar'da birden fazla terimi ve filtreyi aynı aramada birleştirmenize olanak tanır. Bu sayede çok daha spesifik aramalar yapabilirsiniz. Örneğin, belirli bir kişiden gelen fotoğrafları veya belirli bir kelimenin içeren bağlantıları arayabilirsiniz.

Mesajlar'daki Uygulamalar Daha Erişilebilir

iOS 17, Mesajlar uygulamasındaki mini uygulamaları daha erişilebilir hale getiriyor. Bu uygulamalar artık metin giriş kutusunun solundaki bir "+" düğmesinin ardına taşındı. Bu, en çok kullandığınız uygulamalara daha hızlı erişim sağlar.

Navigasyon ve Yanıtlar Kolaylaşıyor

Yeni iOS sürümünde, daha önce kaçırdığınız mesajları görmek için sohbet penceresinin sağ üst köşesindeki geri dönüş okunu kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir mesajı hızlıca yanıtlamak için sağa kaydırabilirsiniz.

Daha İyileştirilmiş Konum Paylaşımı

iOS 17, Mesajlar içindeki konum paylaşımını daha kullanıcı dostu hale getiriyor. Artık mevcut konumunuzu gerçek zamanlı olarak paylaşabilirsiniz, Apple Haritalar veya Find My uygulamasına gitmeye gerek kalmadan.

Doğrulama Kodları Otomatik Olarak Siliniyor

Son olarak, güvenlikle ilgili olarak, iOS 17, iki adımlı doğrulama kodlarını otomatik olarak silebilir. Bu, güvendiğiniz bir cihazda olduğunuzda bu kodların gereksiz bir şekilde birikmesini önler.

iOS 17, iPhone kullanıcıları için daha akıllı ve kullanışlı bir iletişim deneyimi sunuyor. Yeni özellikler, iletişimi daha verimli ve eğlenceli hale getirirken, güncellemeler de güvenliği artırıyor. iOS 17'ye yükseltme yaparak bu yeni özelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.