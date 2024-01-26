Apple, iOS 17.4 betayı yayınladı! Neler sunulucak?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:48

Güncelleme: 26.01.2024 - 12:48

Apple bu sıralar Avrupa Birliği'nin sunduğu şartları uygulamak için çalışıyor. Buna göre Dijital Pazarlar Yasasına uyum, App Store ve uygulamaların çalışma sistemini de değiştirecek. Apple, AB'deki uygulama geliştiricileri için alternatif uygulama mağazalarına destek verecek.

App Store dışında dağıtılan uygulamaları indirmek mümkün olacak.

Geliştiriciler yeni sistemde App Store'a uygulamalarını yayınlamak zorunda değil ancak Apple'ın, geliştiricilerin mevcut kurulumla, alternatif uygulama mağazalarını kullanan yeni kurulumla ve "App Store"u kullanan yeni kurulumla ne kadar ödeyeceklerini belirlemelerine yardımcı olacak bir ücret hesaplayıcısı bulunuyor. Kullanıcılar tercih ettikleri alternatif uygulama mağazasını cihazlarında varsayılan uygulama mağazası olarak ayarlayabilecek. AB kullanıcıları Ayarlar uygulamasında bunun için bir seçenek görecek.

APPLE iOS 17.4 GÜNCELLEMESİYLE BAZI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER SUNACAK

Öte yandan uygulamaları App Store aracılığıyla dağıtan ve alternatif bir ödeme seçeneğiyle kullanan geliştiriciler, "App Store" ücretlerinde yüzde 3 oranında indirim alabilecek.

Üçüncü parti tarayıcılar için de iOS 17.4 ile yenilik geliyor. AB kullanıcıları, Safari tarayıcısını açtıktan sonra iOS'taki popüler tarayıcılar listesinden başka varsayılan tarayıcı seçebilecek.

NFC erişimi, oyun uygulamalarında değişiklikler, yeni emojiler ve podcast transkriptleri gelecek. Bunun yanında en son güncelleme ile gelen çalınan aygıt uygulaması için yeni seçenekler gelecek.