Apple tüm ürünlere zam yaptı! En pahalı iPhone 110 bin TL'ye dayandı!

Apple Türkiye, bugün iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Son zam ile birlikte en pahalı iPhone, 110 bin TL'ye dayandı. İşte 4 Mart itibariyle yeni fiyat listesi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:48
Apple tüm ürünlere zam yaptı! En pahalı iPhone 110 bin TL'ye dayandı!
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Türk Lirası, ABD Doları ve Euro başta olmak üzere tüm para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. 

Bunun sonucunda başta ithal edilenler olmak üzere tüm teknolojik ürünlere peşi sıra zam yapılıyor. Öte yandan Türkiye'de telefonlardan alınan vergiler de bu fiyatı katlıyor.

Apple Türkiye, sessiz sedasız bugün iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Shiftdelete'nin aktardığına göre, işte yeni fiyat listesi…

iPhone fiyat listesi

Apple Watch fiyatları

MacBook fiyatları

AirPods fiyatları


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