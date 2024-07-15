Google Arama için iOS'a yeni özelleştirilebilir ikonlar

Google Arama için iOS ekosistemine yeni kişiselleştirilebilir ikonlar yolda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:25
Google Arama için iOS'a yeni özelleştirilebilir ikonlar
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Apple için Google Arama kişiselleştirilebilir ikonlara kavuşacak. Google uygulamasında standart olarak sunulan kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkli, beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş G logosunun yanında koyu renkli arka plana sahip bir alternatif daha sunuluyor.

Açık renkli zemin üzerine koyu renkli G ve koyu zemin üzerine açık renkli G logosuna sahip. Android tarafta ise Google Arama çubuğu widgetlarında da aynı logo seçenekleri bulunuyor. 

Özelleştirme için Ayarlar>Genel>Uygulama simgeleri değiştirilebilecek.


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