Google Arama için iOS'a yeni özelleştirilebilir ikonlar
Google Arama için iOS ekosistemine yeni kişiselleştirilebilir ikonlar yolda.
Apple için Google Arama kişiselleştirilebilir ikonlara kavuşacak. Google uygulamasında standart olarak sunulan kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkli, beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş G logosunun yanında koyu renkli arka plana sahip bir alternatif daha sunuluyor.
Açık renkli zemin üzerine koyu renkli G ve koyu zemin üzerine açık renkli G logosuna sahip. Android tarafta ise Google Arama çubuğu widgetlarında da aynı logo seçenekleri bulunuyor.
Özelleştirme için Ayarlar>Genel>Uygulama simgeleri değiştirilebilecek.
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