Google Arama için iOS'a yeni özelleştirilebilir ikonlar

Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:25

Güncelleme: 15.07.2024 - 11:25

Apple için Google Arama kişiselleştirilebilir ikonlara kavuşacak. Google uygulamasında standart olarak sunulan kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkli, beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş G logosunun yanında koyu renkli arka plana sahip bir alternatif daha sunuluyor.

Açık renkli zemin üzerine koyu renkli G ve koyu zemin üzerine açık renkli G logosuna sahip. Android tarafta ise Google Arama çubuğu widgetlarında da aynı logo seçenekleri bulunuyor.

Özelleştirme için Ayarlar>Genel>Uygulama simgeleri değiştirilebilecek.