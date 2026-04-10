Apple, iOS 26.4.1 ve macOS 26.4.1 güncellemelerini yayınladı

10.04.2026 21:30:00
Haber Merkezi
Apple, iPhone ve Mac tarafı için yeni hata düzeltmelerini odağa alan güncellemelerini yayınladı.

Apple'ın son güncellemesiyle bazı hatalar düzelmişti ancak hem iPhone hem de Mac tarafında sorunlar devam ediyordu. Özellikle Mac'lerde yaşanan Wi-Fi sorunu bir türlü çözülmemişti. macOS 26.4.1 güncellemesi bu sorunun çözülmesine odaklanıyor. 

APPLE YENİ GÜNCELLEMELERİNİ YAYINLADI

iOS 26.4.1, Apple Parolaları da dahil olmak üzere iCloud verilerinin senkronize edilmesini engelleyen iPhone hatasını düzeltmeye odaklanıyor.

macOS Tahoe 26.4.1 güncellemesiyse M5 işlemcili MacBook Air ve Pro modellerinde içerik filtreleme uzantıların kullanıldığı sırada Wi-Fi ağına bağlanma sorununa neden olan problemi çözüyor.

