Apple iPad Air modellerini tanıttı! İşte Türkiye fiyatı

Apple, 7 Mayıs'taki etkinliğinde iPad Air ve iPad Pro modellerini tanıttı. İki farklı boyutta sunulan iPad Air modellerini hangi özelliklere sahip?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:45
Apple iPad Air modellerini tanıttı! İşte Türkiye fiyatı
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Apple, iPad Air modellerini tanıttı. 10,9 inçlik ekran boyutuna sahip versiyona ek olarak 13 inçlik iPad Air da tanıtıldı. Ekranı yenilenen iPad Air'lar LCD ekran üzerine kurulu. Bu cihazlarda dört farklı renk seçeneği sunuluyor. Face ID bulunmayan bu iPad'lerde güç tuşuna entegre olarak sunulan bir Touch ID bulunuyor.

iPAD AIR 2024'ÜN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

iPad Air tarafında M2 işlemci kullanmayı tercih eden Apple, arkada bir süredir değiştirmediği 12 MP bir kamerayla bizleri karşılıyor. Ön tarafta da 12 MP özçekim kamerası yer alıyor. 

10,9 inçlik versiyon Türkiye'de 25 bin 999 TL'den başlıyor. 13 inçlik daha büyük versiyon ise 34 bin 999 TL'den başlayan fiyatlara 15 Mayıs'tan itibaren satılacak. 


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