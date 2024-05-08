Apple OLED ekranlı yeni iPad Pro modellerini tanıttı

Apple'ın bir süredir beklenen OLED ekranlı iPad modelleri 7 Mayıs'taki etkinlikte tanıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:35
Apple OLED ekranlı yeni iPad Pro modellerini tanıttı
Abone Ol google-news

Apple yeni nesil OLED ekranlı iPad Pro modellerini tanıttı. 11 inç ve 13 inçi olmak üzere iki farklı OLED ekranlı iPad Pro modeli tanıtan Apple, burada karşımıza Tandem OLED ekranları çıkartıyor. Bu ekranlar daha uzun ömürlü ve temelde iki farklı paneli bir araya getiriyor. Bu sayede siyahlar daha siyah ve canlı oluyorken, renkler de daha doğru şekilde görünüyor.

APPLE OLED EKRANLI YENİ iPAD PRO MODELLERİNİ TANITTI! iPAD'LERİN ÖZELLİKLERİ

Apple, yeni iPad'lerinde M4 işlemcisine geçti. M3 çipini atlayan şirket, yeni nesil iPad Pro modellerini 'MacBook' seviyesine taşıyor.

İki farklı boyutta sonulan iPad Pro'lar, 11 inç ya da 13 inç olarak tercih edilebiliyor. 1600 nit parlaklık, 120Hz ekran yenileme hızına ulaşabilen iPad Pro'larda Apple'ın M4 işlemcisi yer alıyor. Saniyede 38 trilyon işlem yapan bu cihazlar, 256 GB'dan 2 TB'a kadar farklı depolama seçenekleriyle geliyor.

Daha da incelen iPad Pro'lar , 12 MP-12MP geniş kameraya sahip. 

Yeni iPad'ler 5,3 ve 5,1 mm kalınlığa sahip. Ultra Retina XDR ile tablette yansımalar ortadan da kalkıyor. Cihazların Türkiye fiyatları da açıklandı. Buna göre yeni nesil OLED ekranlı iPad Pro'lar 45 bin 999 TL'den başlıyor. Ancak 2 TB ve 13 inç gibi en yüksek konfigürasyonu tercih ederseniz 114 bin 999 TL'ye kadar yükselen bir fiyatı gözden çıkartmalısınız.


Apple iPad Pro haberleri OLED iPad Pro haberleri

İlgili Haberler

Apple'ın OLED ekranlı iPad Air'ı için tarih verildi

Apple'ın OLED ekranlı iPad Air'ı için tarih verildi
Apple'ın iPad ve MacBook'larını tanıtacağı tarih sızdırıldı

Apple'ın iPad ve MacBook'larını tanıtacağı tarih sızdırıldı
Apple'ın büyük ekranlı iPad Air modelinin tasarımı sızdı

Apple'ın büyük ekranlı iPad Air modelinin tasarımı sızdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sergen Yalçın'dan Antalyaspor kararı!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sergen Yalçın'dan Antalyaspor kararı!
15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis cezası

15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis cezası
Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını yorumladı: 'Kalite hatayı affetmedi'

Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını yorumladı: 'Kalite hatayı affetmedi'
Ünlü şarkıcı Kalben uyuşturucudan gözaltına alındı!

Ünlü şarkıcı Kalben uyuşturucudan gözaltına alındı!
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'
Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! Zirve değişmedi

Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! Zirve değişmedi
Nebahat Çehre'den korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Nebahat Çehre'den korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!
‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ galasında Serenay Sarıkaya rüzgarı! Tarzı gündem oldu

‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ galasında Serenay Sarıkaya rüzgarı! Tarzı gündem oldu