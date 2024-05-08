Apple OLED ekranlı yeni iPad Pro modellerini tanıttı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:35

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:35

Apple yeni nesil OLED ekranlı iPad Pro modellerini tanıttı. 11 inç ve 13 inçi olmak üzere iki farklı OLED ekranlı iPad Pro modeli tanıtan Apple, burada karşımıza Tandem OLED ekranları çıkartıyor. Bu ekranlar daha uzun ömürlü ve temelde iki farklı paneli bir araya getiriyor. Bu sayede siyahlar daha siyah ve canlı oluyorken, renkler de daha doğru şekilde görünüyor.

APPLE OLED EKRANLI YENİ iPAD PRO MODELLERİNİ TANITTI! iPAD'LERİN ÖZELLİKLERİ

Apple, yeni iPad'lerinde M4 işlemcisine geçti. M3 çipini atlayan şirket, yeni nesil iPad Pro modellerini 'MacBook' seviyesine taşıyor.

İki farklı boyutta sonulan iPad Pro'lar, 11 inç ya da 13 inç olarak tercih edilebiliyor. 1600 nit parlaklık, 120Hz ekran yenileme hızına ulaşabilen iPad Pro'larda Apple'ın M4 işlemcisi yer alıyor. Saniyede 38 trilyon işlem yapan bu cihazlar, 256 GB'dan 2 TB'a kadar farklı depolama seçenekleriyle geliyor.

Daha da incelen iPad Pro'lar , 12 MP-12MP geniş kameraya sahip.

Yeni iPad'ler 5,3 ve 5,1 mm kalınlığa sahip. Ultra Retina XDR ile tablette yansımalar ortadan da kalkıyor. Cihazların Türkiye fiyatları da açıklandı. Buna göre yeni nesil OLED ekranlı iPad Pro'lar 45 bin 999 TL'den başlıyor. Ancak 2 TB ve 13 inç gibi en yüksek konfigürasyonu tercih ederseniz 114 bin 999 TL'ye kadar yükselen bir fiyatı gözden çıkartmalısınız.