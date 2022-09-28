Apple, iPhone 14 üretimini artırma planından vazgeçti

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:20

Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone üretimini artırma planlarından vazgeçtiği bildirildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yılın ikinci yarısında iPhone 14 üretim kapasitesini 6 milyon adet artırmayı hedefleyen şirket, beklenen talebin gerçekleşmemesi nedeniyle tedarikçilerine bu artıştan vazgeçtiklerini duyurdu.

Hedeflerini güncelleyen Apple, bu dönem için geçen yılki seviyeye paralel olan 90 milyon adet üretim planlıyor.

ÜRETİM PRO'YA KAYDI

Öte yandan daha yüksekli fiyatlı iPhone 14 Pro'lara olan talebin baz modellerine göre daha yüksek olması nedeniyle tedarikçilerden en az birinin üretimini baz modellerden Pro'ya kaydırdığı belirtildi.

Haberin yayılmasının ardından Apple ile beraber tedarikçi şirketlerin hisseleri de geriledi.