Apple’ın ekimde bir etkinlik planı olmasa da yeni ürünler yolda
Apple her yıl eylül ve ekim aylarında etkinlik yapıyor. İşte yeni çıkan gelişmelere göre Apple bu yıl ki ekim etkinliğini yapmayabilir.
Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlik ile yeni iPhone 14 serisini tanıtan Apple, akıllı saatlerini ve kulaklığını da teknolojiseverler ile buluşturmuştu. Apple’ın ekim ayında yapacağı etkinliği yapmama ihtimali ortaya atıldı. Bu ihtimali ise teknoloji gazeteciliği yapan Mark Gurman dile getirdi.
Gurman’ın Apple’dan güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket 2022 yılında tanıtmayı planladığı diğer cihazları bir basın bülteni ile kullanıcılarla buluşturacak. Hatırlayacağınız üzere Apple daha önce de böyle yapmıştı. Şirketin tanıtmayı planladığı cihazlar arasında elbette iPad’ler ve Mac’ler var. Cihazlar hakkında bildiklerimiz ise şu şekilde: Öncelikle iPad ve iPad Pro modelleri gelecek. Pro modelde üç yerine dört adet Smart Connector bağlantısı yer alacak. Yine Gurman’a göre 11 inç ve 12.9 inçlik iki seçenek şeklinde sunulacak iPad Pro modelleri M2 işlemciden güç alacak ve kablosuz şarj desteğine da sahip olacak.
Her iki cihazda da farklı bir sistem olabilir
Her iki tablet modelinde de tasarımsal olarak büyük bir değişiklik olmayacak. Her iki cihazın da kablosuz şarj desteği ile sunulması atılım olarak görülüyor. Bu kablosuz şarj sistemi iPhone’lardaki gibi MagSafe sistemi üzerine kurulu olabilir.
Takısız iPad hakkında ise bildiklerimiz daha sınırlı. Tasarımsal olarak köşeli olması beklenen bu cihazın alt çerçevesine yerleştirilmiş Touch ID ile geleceği tahminler arasında yer alıyor. Cihaz A14 Bionic işlemciden gücünü alacak ve 3.5 mm kulaklık çıkışı yer almayacak. Onun yerine USB-C yer alacak ve 5G desteği sunulacak.
Ekim ayında aynı zamanda M2 işlemcisinin olduğu 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modelleri gelecek. Bir diğer yandan M2 ve M2 Pro işlemciye sahip Mac Mini beklentisi de mevcut.
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