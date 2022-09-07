Apple online mağazasını kapattı
Bugün Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak etkinlik öncesinde Apple'ın online mağazaları kapatıldı.
Bugün Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak ve yeni İphone ile Apple Watch'ların tanıtılacağı etkinlik öncesinde Apple'ın online mağazaları kapatıldı.
Apple'ın web sayfasında mağaza sayfasına girildiğinde ziyaretçileri "Hemen döneceğiz" mesajı karşılıyor.
Bugünkü etkinlikte 4 yeni iPhone modelinin duyurulması bekleniyor. Etkinlik öncesi sızan görsel ve haberlere göre yeni iPhone serisi 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max’ten oluşacak.
İphone'un yanı sıra yeni model Apple Watch'larında tanıtılması bekleniyor. Apple Watch'ların "Apple Watch Pro" ismiyle çıkması bekleniyor. Kasalarının da 49mm olması bekleniyor. Bu da 45mm olan Apple Watch 7 serisinin yanında büyük boyutlarda bir saatin bizleri beklediğini gösteriyor. Bir süredir çıkan haberlerde yeni Watch'ların daha büyük ekrana, pile sahip olacağı dillendirilmişti.
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