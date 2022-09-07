Spigen, Apple etkinliği öncesi tüm 'sırrı bozdu'
Teknoloji devi Apple, 7 Eylül akşamı düzenleyeceği etkinliği büyük bir sır gibi saklıyordu. Fakat saatler kala ünlü aksesuar üreticisi Spigen, iPhone 14 Pro tasarımını ortaya çıkardı.
Apple, 7 Eylül Çarşamba günü(bu akşam) düzenleyeceği 'Gelecek Zaman' etkinliğinde yeni iPhone modelleri başta olmak üzere tablet, kulaklık ve saatlerini de tanıtacak.
Fakat etkinliğe oldukça az bir vakit kalmışken, ünlü aksesuar üreticisi Spigen sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile iPhone 14 serisinin sırrını açığa çıkardı.
SPIGEN, 'TÜM SIRRI BOZDU'
Apple bu akşam düzenleyeceği etkinlikte 4 yeni akıllı telefon modeli tanıtacak. Bunlardan 3’ü geçen yıllarda görüldü. Biri ise birkaç yıl önce ürün gamı arasından çıkarıldı. Fakat bu yıl geri dönmesi bekleniyordu.
ShiftDelete'in haberine göre; bu yıl Apple’ın Pro ile düz modelleri arasındaki farkın en çok açıldığı telefonlar görülecek. Zira kameradan çözünürlüğünden adetine, ekran tazeleme hızından çentik tasarımına kadar çok sayıda fark olacak.
Görsel: ShiftDelete
Tabii bunların hepsi Apple tarafından büyük bir sır olarak saklanıyordu. Her ne kadar güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar olsa da emin olmanın tek yolu bugün yapılan etkinlik olduğu için de heyecan büyüktü.
Fakat Spigen isimli ünlü aksesuar üreticisi şirket, 2 gündür sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla Apple tarafından gizlenen sırları açığa çıkarıyor. Spigen ilk olarak iPhone 14 Plus modelinin geleceğini doğruladı.
A pill that I'd actually want to swallow ?? #iPhone14 #AppleEvent pic.twitter.com/9z6q2NLJpk— Spigen (@SpigenWorld) September 6, 2022
Ardından bugün yaptığı paylaşımda da çentik yerine Samsung’un S10+ ve Huawei’nin ise P40 Pro modellerindekine benzeyen bir hap şeklide delik olacağını söyledi.
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