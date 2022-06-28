iPhone 14 serisinin özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı

28 Haziran 2022 Salı, 17:26

Teknoloji devi Apple, gelecek aylarda iPhone 14 modellerini vitrine çıkaracak. Seriyle ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Hatta tasarımları da büyük ölçüde belli oldu. Aynı zamanda bazı ilklere de ev sahipliği yapması beklenen akıllı telefonların kilit özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı.

IPHONE 14 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE FİYAT ETİKETLERİ

ShiftDelete'in haberine göre; iPhone 14 serisi, bu sene de dört modeli bünyesinde barındıracak. Hatta bugüne dek ortaya çıkan sızıntı ve raporların ortak noktası serinin iPhone 14, 14 Max, 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri ile geleceği yönündeydi. Ancak bu, geçen hafta paylaşılan yeni bir raporla geçerliliğini büyük oranda kaybetti.

FİYAT ETİKETLERİ PAYLAŞILDI

Yeni serinin isimlendirmesi iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max şeklinde olacak. Sektörde sızıntılarıyla bilinen "@TheGalox", merakla beklenen modellerin özelliklerini ve fiyat etiketlerini paylaştı.

'ÇİFT KAMERA KURULUMU'

iPhone 14 ve 14 Plus, daha önceki sızıntılarla doğru orantılı şekilde yeni bir işlemciyle gelmeyecek. Akıllı telefonlar, bir önceki seride kullanılan Apple A15 Bionic yongasından güç alacak. Ayrıca sırasıyla 6,1 ve 6,7 inç 60 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED panellerle gelecekler. Kamera tarafında ise iki adet 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera kurulumu karşımıza çıkacak.

İki modelde de 6 GB RAM mevcut olacak. Bunlara 128/256/512 GB depolama seçenekleri eşlik edecek. Cihazların arasındaki en önemli farklardan birisi de bataryada olacak. Zira iPhone 14 3.279 mAh, 14 Plus ise 4.325 mAh’lik bir pille bizleri karşılayacak. Başlangıç fiyat etiketleri 799 ve 899 dolar şeklinde olacak.

iPhone 14 | iPhone 14+



- A15 Bionic

- 6.1 | 6.7 inch 60hz Amoled Display

- 12/12mp back cameras

- 128/256gb/512gb storage & 6gb ram

- 3,279 | 4,325mah battery

- Face ID

- iOS 16



$799 | $899 pic.twitter.com/39oKPCJHxr — Anthony (@TheGalox_) June 28, 2022

'ALWAYS ON DISPLAY' ÖZELLİĞİ

Serinin üst düzey özelliklere sahip modelleri iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, diğerlerinin aksine yeni A16 Bionic işlemcisiyle gelecek. Ayrıca sırasıyla 6,1 ve 6,7 inç 120 Hz yenileme hızları sunan AMOLED panele sahip olacaklar. Burada önemli bir ayrıntı daha söz konusu. Zira iki cihazda da Always On Display özelliği mevcut olacak.

Akıllı telefonlarda 8 GB RAM yer alacak. Burada kullanıcılara 128/256/512 GB ve 1 TB olmak üzere dört depolama opsiyonu sunuluyor. Öte yandan 48 Megapiksel ve iki adet 12 Megapiksellik üçlü kamerayla gelecekler. Bataryaları 3,200 ve 4,323 mAh, başlangıç fiyatları ise bin 99 ve bin 199 dolar şeklinde olacak.