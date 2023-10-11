Apple iPhone 15'i tanıttığı için pişman! Yeni sorun gündeme geldi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:54

Güncelleme: 11.10.2023 - 09:54

Apple'ın yeni iPhone'larına yönelik sorunlar bitmek bilmiyor. Bazı kullanıcılar hoparlörü yüksek sesi açarak kullandığında seste bozulmalar olduğunu aktardı. Bir kullanıcı yaşadığı sorun sonrası Apple Store'un yolunu tuttu. Apple bu sorunu kabul etti ve cihazı değiştirdi ancak aynı sorun devam ettiği için kullanıcı bir kez daha değişime gitmek zorunda kaldı.

Cihaz iki kere değişmesine rağmen sorun devam ediyor, peki diğer kullanıcılarda durum ne?

APPLE'IN iPHONE 15'LERİNDE YENİ SORUN: HOPARLÖRLER

Yaşanan sorun kısaca; ses seviyesi yüzde 80 ve üstündeyken sesin cızırtılı çıkması. Aramalarda ve videolarda yaşanan sorunda kullanıcılar tıkırtı sesi duyduklarını ve hoparlörün içinde adeta su varmış gibi bir ses geldiğini aktarıyor.

MilesAboveTech adlı TikTok kullanıcısı iPhone 15 Pro Max modelini kullandığını aktardığı bir video, bahsi geçen hoparlör sorununu yaşadığını Apple'ın bu durumu kabul ederek cihazını değiştirdiğni ancak sorunu bir kez daha yaşadığını ve cihazın tekrar değişime gittiğini söylüyor.

Bu sorunun kronik olduğunu düşünmeye başlayan kullanıcı dört iPhone 15 modelini de denedi ve hepsinde aynı hoparlör problemi olduğunu fark etti.

İlk üretilen iPhone 15'lerde bu sorunun olabileceği tahmin ediliyor. Bu yüzden eğer bir iPhone 15 telefonunuz varsa sorunu da yaşıyorsanız Apple'a başvurabilir ve değişim talep edebilirsiniz.