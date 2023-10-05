Apple, iPhone 15'lerdeki ısınma sorunu için güncelleme sundu

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:10

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:10

Yeni iPhone 15'leriyle beraber iOS 17'yi de sunan Apple, aşırı ısınma sorunlarıyla gündeme gelmeye başladı. Bu sorunu kabul eden Apple, yaşanan ısınma sorununun yazılımsal olduğunu söyleyerek güncelleme ile çözeceğini aktardı. Açıklamanın ardından güncellemeyi sunan Apple, iOS 17.0.3 ile 'ısınma sorununu ve bazı güvenlik sorunlarını' çözmeyi vadediyor.

Apple'ın sunduğu yeni güncelleme iOS 17'yi destekleyen iPhone'ların tamamına sunuldu.

iOS 17.0.3 güncellemesi 350 MB boyutlarında ve şu sorunları çözüyor:

''Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri sunar ve iPhone'un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olan bir sorunu çözer.''

Neler olmuştu?

iPhone 15'lerini alan kullanıcılar özellikle pro modellerde şarja takılıyken ya da elde telefonu kullanılırken olması gerekenden çok daha fazla ısınma bildirmeye başladılar. Hatta Çin'de bazı kullanıcılar ellerinde ve ceplerine koyduklarında bacaklarında yanık vakaları olduğunu söylediler. Söz konusu iddialar X gibi sosyal medya platformlarda telefonlarının kullanılmadığı ya da yoğun kullanımda 40 derecenin üzerinde çıktığını bildiren kullanıcılarla dolmaya başladı.

Bazı kullanıcılar iPhone'larını 45 derecenin üzerine çıktığını dahi gözlemledi.

Yayınlanan güncellemenin aşırı ısınma sorununu çözmesi bekleniyor.