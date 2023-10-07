Testlere göre iOS 17.0.3 güncellemesi iPhone 15 Pro'yu soğuttu
iPhone 15 Pro'larda olan aşırı ısınma sorununu çözmek için sunulan iOS 17.0.3 güncellemesi, yapılan testlere göre telefonu soğutmayı başardı.
Apple'ın sunduğu yeni iPhone 15 serisinde özellikle pro modellerde inanılmaz bir ısınma sorunu bildiriliyordu. Buna ek olarak Apple sorunu araştırıp, kabul etmişti. Sorunu çözmek için güncelleme yayınlayacağını duyuran Apple, iOS 17.0.3 güncellemesini geçen günlerde sundu.
GÜNCELLEME SONRASINDA SICAKLIK DÜŞTÜ
iOS 17.0.3'ü yayınladıktan sonra kullanıcıların iPhone'daki ısınma sorununu bildirme oranı da düştü.
ZDNET tarafından termal kameralarla yapılan ölçüm testlerinin sonucunda telefonda performans kaybı olmadan soğuk çalışabildiği gözlemlendi. iPhone 15 Pro, güncelleme öncesi 41.7 santigrat dereceye ulaşırken, aynı koşullar sağlanıp iOS 17.0.3 güncellemesi sonrasında 34.3 santigrat dereceye kadar düştü.
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