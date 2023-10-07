Testlere göre iOS 17.0.3 güncellemesi iPhone 15 Pro'yu soğuttu

iPhone 15 Pro'larda olan aşırı ısınma sorununu çözmek için sunulan iOS 17.0.3 güncellemesi, yapılan testlere göre telefonu soğutmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 10:20
Testlere göre iOS 17.0.3 güncellemesi iPhone 15 Pro'yu soğuttu
Abone Ol google-news

Apple'ın sunduğu yeni iPhone 15 serisinde özellikle pro modellerde inanılmaz bir ısınma sorunu bildiriliyordu. Buna ek olarak Apple sorunu araştırıp, kabul etmişti. Sorunu çözmek için güncelleme yayınlayacağını duyuran Apple, iOS 17.0.3 güncellemesini geçen günlerde sundu. 

GÜNCELLEME SONRASINDA SICAKLIK DÜŞTÜ

iOS 17.0.3'ü yayınladıktan sonra kullanıcıların iPhone'daki ısınma sorununu bildirme oranı da düştü. 

ZDNET tarafından termal kameralarla yapılan ölçüm testlerinin sonucunda telefonda performans kaybı olmadan soğuk çalışabildiği gözlemlendi. iPhone 15 Pro, güncelleme öncesi 41.7 santigrat dereceye ulaşırken, aynı koşullar sağlanıp iOS 17.0.3 güncellemesi sonrasında 34.3 santigrat dereceye kadar düştü.


iOS 17.0.3 güncellemesi iOS 17.0.3 güncellemesi iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro aşırı ısınma sorunu

İlgili Haberler

Apple, iPhone 15'lerdeki ısınma sorunu için güncelleme sundu

Apple, iPhone 15'lerdeki ısınma sorunu için güncelleme sundu
iPhone 15 Pro'yla hayatımıza giren özelliğe kullanıcı dokunuşu

iPhone 15 Pro'yla hayatımıza giren özelliğe kullanıcı dokunuşu
iPhone 15 sahipleri dikkat: NFC çipini bozuyor!

iPhone 15 sahipleri dikkat: NFC çipini bozuyor!

En Çok Okunan Haberler