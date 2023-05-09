iPhone 15 tanıtılmadan iPhone 16 hakkında iddialar

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:22

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:22

Geçen yılın son aylarından beri iPhone 16 hakkında bazı iddialar gündeme geliyor. Kullanılacak 5G çiplerine ek olarak ekrana gömülü FaceID gibi özelliklerinin ortaya çıktığı iPhone 16 hakkında şimdi de boyut iddiaları gündeme geldi.

iPHONE 16 SERİSİNDE BOYUTLAR ARTIYOR

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max modellerinde 6.3 ve 6.9 inç gibi boyutlar görülecek. 2024 yılında tanıtılması beklenen iPhone 16 serisi hakkında tahminlerde bulunan ve bilgileri 'güvenilir' kaynaklara dayandırdığını aktaran Ross Young'a göre boyutlar önemli ölçüde büyüyor.

Son yıllarda büyük ekranlı telefonlara olan ilginin arttığını görüyoruz. Bu kapsamda çıkan katlanabilir ekranlı telefonlar açıldıklarında tablet boyutlarına varıyor ve kullanıcıların taleplerini karşılıyor.

Öte yandan Android tarafında da özellikle amiral gemisi modellerde devasa boyutlara ulaşıldı. Apple da bu noktada daha büyük boyutlu telefonlara geçiş yapacak gibi duruyor.

Young Apple'ın uzun vadeli planlarına yönelik de çıkarımda bulunmuştu:

iPhone 16 ve iPhone 16 Ultra( Pro olmayan modeller)

2023: Dynamic Island, LTPS 60 Hz OLED ekran

2024: Dynamic Island, LTPS 60 Hz OLED ekran

2025: Dynamic Island, LTPO 120 Hz OLED ekran

2026: Dynamic Island, LTPO 120 Hz OLED ekran

2027: Ekran altı Face ID + Ekran deliğinde selfie kamerası / LTPO 120 Hz OLED ekran

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max