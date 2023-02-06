iPhone 15 Ultra değil, iPhone 16 Ultra gündemde!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:37

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:37

Apple'ın yolda olan ve bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni detaylar sızdırılırken, 2024 yılında tanıtılması muhtemel olan iPhone 16 Ultra modeli hakkında detaylar gündeme geldi.

iPhone 14'ün tanıtılmasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçtikten sonra başlayan iPhone 15 dedikoduları yerini iPhone 16 hakkında ortaya atılan sızıntılara bıraktı. iPhon 15 Ultra modelinin geleceği hakkında yapılan tahminlere ek olarak artık iPhone 16 Ultra konuşuluyor.

iPHONE 15 ULTRA GELMEYEBİLİR, 2024'E KADAR BEKLEMEK GEREKEBİLİR

iPhone 15 serisi ile ultra modelinin gelmesi bekleniyordu ancak Mark Gurman'a göre durum pek de öyle olmayacak. Ultra modelinin en erken 2024 yani iPhone 16 ile gelmesini beklediğini duyuran Gurman'ın iddiaları ilerleyen dönemde belgelerle de kanıtlanabilir ancak şu an için iddianın ötesine geçmiyor.

Apple'ın özellikle iPhone tarafında tutmayan modelleri kaldırdığı yerine farklı modelleri geçirdiği biliniyor. En yakın örnek ise 'mini' takısına sahip modellerin artık olmaması olarak gösterilebilir. Plus versiyon iPhone'lar istediği gibi satış rakamlarına ulaşmaması durumunda onu da gelecek modellerden kaldırması beklenen Apple'ın 2023 yılındaki satış durumuna göre 'ultra' modelinin geliş tarihini güncelleyebilir.

Ultra modelinin çok daha premium olacağı konuşuluyor ve eğer öyle olursa fiyata da yansıyacaktır. iPhone 16 tarafında ise yapılacak yeniliklerin, şarj portsuz tasarım, çok daha büyük ekran ve uzun süre giden batarya kullanımı gibi detayların olması bekleniyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 16 serisiyle persikop kamera cihazlara gelecek.

Öte yandan MacRumors tarafından da aktarıldığı gibi iPhone 16 Pro'da ekran altı Face ID özelliği yer alabilir.