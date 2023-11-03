Çin'de üretilmeyen ilk iPhone serisi iPhone 17 olabilir

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:41

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:41

Apple'ın üretim yaptığı fabrikalar da önem taşıyor. Buna göre tedarik ile ilgili sorunlar da çıkabiliyor. Şirkette 2025 yılında tanıtmayı planladığı iPhone 17 serisiyle beraber Çin'deki fabrikaların büyük bir kısmını kapatıp, üretimi Hindistan'a taşımak istiyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Apple bir süredir Çin dışına fabrikalarını taşıyor. Özellikle pandeminin Çin'de büyük sonuçlarının olması üretimi aksatmış ve sorunlar yaşanmasına neden olmuştu. Apple, pandemiden sonra Çin'deki üretim bandını diğer Asya ülkelerine kaydırmaya zaten başlamıştı. Bu kapsamda iPhone 17'lerin üretimi için Hindistan doğru adres olacak gibi duruyor.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Çin'de üretilmeyen ilk iPhone serisinin iPhone 17 olacağını söylüyor.

Apple'ın 2025 yılında gerçekleşmesi beklenen iPhone 17 tanıtımından önce yani 2024 yılında üretimin Hindistan'a taşınması bekleniyor. Bu adım ise Apple'ın Çin bağımlılığından kurtularak, ilk kez Çin dışında iPhone üretmesi anlamına geliyor.

Kuo'ya göre Apple tamamen üretimi bitirmeyecek, aksine iPhone 17 ve iPhone 17 Plus modelleri için Hindistan'ı tercih edecekken, pro modeller için üretim yeri yine de Çin olarak kalacak.