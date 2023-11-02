Apple'ın yine telefonları yavaşlattığı iddia edildi: 29 milyar TL tazminat davası açıldı
Teknoloji devi Apple'ın yine telefonları yavaşlattığı iddia edildi. İngiltere'de Apple'a 29 milyar TL'lik tazminat davası açıldı.
Birleşik Krallık'ta yaşayan bir vatandaş olan Justin Gutmann, tarafından Apple'a dava açıldı. Gutmann davada Apple'ın telefonları bilerek yavaşlattığını iddia etti. 24 milyon iPhone kullanıcısını temsil eden davada pil sorunlarını yazılım güncellemeleri aracılığıyla gizlemek ve performansı sınırlayan bir güç yönetimi aracı kurmakla Apple'ı suçladı. Toplamda 853 milyon puound (mevcut kur ile 29 milyar TL) tazminat talebinde bulundu.
Apple, bu iddiaları reddederek davanın temelsiz olduğunu savundu. Şirket sadece bazı iPhone 6S modelleri için ücretsiz pil değişimi sunarak iPhone'lardaki pil sorunlarını kabul etmedi.
Apple, davanın düşürülmesi için başvuruda bulunsa da İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi, Gutmann'ın dava açma hakkını onayladı.
Apple, daha önce yaptığı açıklamada, "Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak veya kullanıcı deneyimini bozmak amacıyla hiçbir zaman bir şey yapmadık." dedi.
Justin Gutmann, bu kararın tüketici hakları açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Şimdi, bu dava Apple için birçok belirsizliği beraberinde getiriyor ve sonuçları merakla bekleniyor.
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