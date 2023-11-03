Apple'ın yeni M3'lü Mac'lerinin hız testi sonucu ortaya çıktı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:03

Güncelleme: 03.11.2023 - 10:03

Apple'ın Scary Fast adını verdiği etkinlikte 'korkutucu derecede hızlı' olan Mac'leri tanıtıldı. Önceki nesle göre yüzde 35 daha yüksek işlem gücüne sahip olan yeni M3 serisi işlemciler, aynı zamanda yüzde 20 daha yüksek grafik gücü sunmasıyla öne çıkmıştı. Cihazlara yapılan ilk test sonuçlarına göre cihazlar gerçekten de hızlı.

MAC'LER NE KADAR HIZLI?

Apple, M3, M3 Pro ve M3 Max adını verdiği üç farklı işlemciyi de tanıttı. Performans tarafında önceki nesle göre çok daha iyi olduğu aktarılan M3'ler, teste girdi.

Buna göre M3 Max ile çalışan MacBook Pro'lar, M2 Ultra işlemciyle çalışanlara göre çok daha hızlı.

MacRumors tarafından paylaşılan Geekbench sonuçlarında M3 Max, tek çekirdek testleride 3 bin puan alarak, M2 Ultra'dan daha yüksek performansta konumlandı. Öte yandan 2023 MacBook Pro, 21 bin puanı geçerek, M2 Ultra ile aynı seviyeye ulaştı. Hatırlatmak gerekirse M2 Ultra'nın puanı, M3'ler gelene kadar Geekbench 6'da Mac tarafında zirvede yer alıyordu.

Bu test sonuçlarına göre oldukça iyi bir performans sunması beklenen yeni işlemcili Mac'lerin, son kullanıcıya sunduğu performans da merak ediliyor. Zira burada bazen farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.