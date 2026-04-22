Apple, iPhone'lar için ara güncelleme yayınladı: iOS 26.4.2

22.04.2026 22:57:00
Apple, hata düzeltmeleri ve güvenlik açıklarına odaklanan iOS 27 öncesindeki güncellemelerden olan iOS 26.4.2'yi yayınladı.

Apple, iPhone'lara daha fazla yapay zeka özelliği kazandıracak güncellemesi iOS 27 öncesi ara bir güncelleme yayıladı. iOS 26.4.2 olarak adlandırılan güncellemede özellik sunmaktan öte hata düzeltmeleri ve güvenlik açıklarına odaklanıldı. 

Şirketin aktardığına göre hata düzeltmeleri ve güvenlik açıkları bu güncelleme ile giderildi. Öte yandan silinmek üzere işaretlenen bildirimler beklenmedik bir şekilde cihazda saklanabiliyordu, bu hata da ara güncelleme ile çözüldü. 

iOS 27 öncesi iOS 26.5 güncellemesinin de yayınlanması bekleniyor. iOS 26.5 şu anda test aşamasında ve son haline geldiğinde sunulacak. 

