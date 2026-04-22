iPhone 18 serisine yönelik yeni iddialar ortaya atıldı! Maliyet düşürmek için bazı taktiklere başvurulacak

iPhone 18 serisine yönelik yeni iddialar ortaya atıldı! Maliyet düşürmek için bazı taktiklere başvurulacak

22.04.2026 22:48:00
iPhone 18 serisine yönelik yeni iddialar ortaya atıldı! Maliyet düşürmek için bazı taktiklere başvurulacak

iPhone 18 serisinin bazı üyeleri bu eylül ayında tanıtılacak. Telefonlara yönelik onlarca iddia bulunuyor ancak son iddialar Apple'ın telefon serisinin maliyetlerini düşürmek için başvurduğu bazı taktikleri içeriyor.

Apple yeni nesil iPhone'larını tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik öncesi ortaya atılan iddiaların sayısı da artmaya başladı. Buna göre Çinli kaynaklardan gelen bazı bilgilere göre Apple, özellikle standart iPhone 18 modelinde üretim maliyetlerini düşük tutmak adına güncel ekran teknolojilerini kullanmayacak. Bunun yanı sıra işlemci tarafında da kısma yoluna gidecek. Yani standart iPhone 18 modelleri ile 'pro' modeller arasındaki performans farkı biraz daha açılacak.

Daha üst segmentte konumlandırılan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri içinse arka tarafta yer alan kamerada değişken diyafram sisteminin kullanılacağı iddia ediliyor. 

Hatırlayacağınız üzere iPhone'lara 2028 yılına kadar 200 megapiksellik periskop telefoto kamera eklenebilir. 

Apple'ın eylül ayındaki etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin yanı sıra ilk katlanabilir ekranlı iPhone modelini de tanıtması bekleniyor. 

Meta, çalışanlarının her eylemini izleyecek
Meta, çalışanlarının her eylemini izleyecek Teknoloji şirketi Meta, yapay zeka sistemlerini geliştirmek için 'güvenliği' tehlikeye atacak bir hamle yapıyor.
Mozilla, Firefox'ta 271 güvenlik açığını yapay zeka aracıyla buldu
Mozilla, Firefox'ta 271 güvenlik açığını yapay zeka aracıyla buldu Mozilla'nın tarayıcısı Firefox'ta kullanılan Claude Mythos, 271 güvenlik açığını ortaya çıkarttı.
Bilim dünyasında büyük keşif: Mavi gözlülerin tek bir ortak atası var
Bilim dünyasında büyük keşif: Mavi gözlülerin tek bir ortak atası var Kopenhag Üniversitesi'nde yürütülen genetik araştırmalar, mavi göz renginin gizemini aydınlattı. Bilim insanları, bugün dünyada yaşayan tüm mavi gözlü bireylerin, yaklaşık 10 bin yıl önce yaşayan tek bir kişinin soyundan geldiğini saptadı.