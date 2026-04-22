iPhone 18 serisine yönelik yeni iddialar ortaya atıldı! Maliyet düşürmek için bazı taktiklere başvurulacak

Apple yeni nesil iPhone'larını tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik öncesi ortaya atılan iddiaların sayısı da artmaya başladı. Buna göre Çinli kaynaklardan gelen bazı bilgilere göre Apple, özellikle standart iPhone 18 modelinde üretim maliyetlerini düşük tutmak adına güncel ekran teknolojilerini kullanmayacak. Bunun yanı sıra işlemci tarafında da kısma yoluna gidecek. Yani standart iPhone 18 modelleri ile 'pro' modeller arasındaki performans farkı biraz daha açılacak.

Daha üst segmentte konumlandırılan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri içinse arka tarafta yer alan kamerada değişken diyafram sisteminin kullanılacağı iddia ediliyor.

Hatırlayacağınız üzere iPhone'lara 2028 yılına kadar 200 megapiksellik periskop telefoto kamera eklenebilir.

Apple'ın eylül ayındaki etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin yanı sıra ilk katlanabilir ekranlı iPhone modelini de tanıtması bekleniyor.