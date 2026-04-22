Mozilla, Firefox'ta 271 güvenlik açığını yapay zeka aracıyla buldu

Yapay zekanın siber güvenlik tarafında daha sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Yeni yapılan açıklamaya göre Anthropic'in Claude Mythos modeli vasıtasıyla Firefox 150'deki 271 güvenlik açığı önceden tespit edilebildi. Aylar sürecek analizleri hızlandıran yapay zeka modeli, siber güvenlikte yapay zekanın ağırlığını artıracağını kanıtlıyor.

Anthropic'in kısa bir süre önce duyurduğu Claude Mythos, güvenlik açıklarını analiz etme özelliğiyle öne çıkıyordu. Sınırlı sayıdaki şirkete açılan Mythos modeliyle ilgili Mozilla'nın paylaştığı veriler modelin başarısını ortaya koyuyor.

Mozilla tarafından yapılan açıklamada Mythos, henüz yayınlanmamış durumda olan Firefox 150 sürümünün kaynak kodunu etti. Burada yüzlerce potansiyel güvenlik açığını buldu ve açıkların geleneksel fuzzing yöntemleriyle ya da üst düzey güvenlik araştırmacıları tarafından da bulunabileceği vurgulandı. Ancak çoğu durumda bu aylar sürebilirdi.

Anthropic'in önceki modeli Opus 4.6 ile yapılan Firefox 148 sürümünün analizinde ise 22 güvenlik açığı tespit edilmişti.