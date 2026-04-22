Meta, çalışanlarının her eylemini izleyecek

Devasa büyüklükteki teknoloji şirketlerinin hamleleri sıkı bir şekilde takip edilirken, Meta'dan gelen yeni haberler şirkete yönelik eleştirileri artırdı. Ortaya çıkan haberlere göre Meta, George Orwell'in kült eseri 1984'teki gibi 'Big Brother(Büyük Birader)' pozisyonuna geçiyor.

Şirket, çalışanlarının klavye vuruşlarını ve fare tıklamalarını dahi takip edeceğini açıkladı.

Bu çalışanların sıkı bir şekilde hareketlerinin izleneceği anlamına geliyor ve tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Meta, bu hamleyi yapay zeka algoritmalarını daha iyi hale getirmek için yaptığını savunuyor olsa da çalışanların bu denli takip edilecek olması kişisel alan ihlali olarak yorumlandı.

Şirkete göre çalışanların klavye ve fare hareketlerinin izlenmesinin ana sebebi yapay zeka için kişilerin menülerde ve klavye kısayollarını nasıl kullandığını öğrenmek. Bu da yapay zekanın kişilerin kullanım biçimlerini taklit etmeye yarayacak.

Reuters'ın ulaştığı notlara göre tüm Meta çalışanları, günlük işlerini yaparak modelleri daha iyi hale getirmek için yardımcı olacak. Meta çalışanları ise en küçük eylemlerinin bile yerlerini alabilecek yapay zekanın eğitimi için kullanılıyor olmasından endişe duyuyor.

BBC'ye konuşan bir Meta çalışanı, şirketin bu planının çok distopik olduğunu ve Meta'nın yapay zeka planlarına takıntılı hale geldiğini söyledi.

Konuyla ilgili Reuters'a konuşan Yale Üniversitesinde hukuk profesörü olan Ifeoma Ajunwa, bilgisayarlardaki kayıt ve ekran görüntüsü alma teknolojisinin tarihsel olarak şirketler tarafından çalışanların usulsüz davranışlarını veya işle ilgili olmayan faaliyetlerini tespit etmek için kullanıldığını söyledi.

Bu bir noktada izleme mekanizması olarak da kullanılabilir.

Toronto'daki York Üniversitesinde teknoloji ve karşılaştırmalı iş hukuku üzerine çalışan hukuk profesörü Valerio De Stefano ise Avrupa hukukunun bu tür bir izlemeyi muhtemelen yasaklayacağını söyledi.